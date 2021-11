FERMI TUTTI! SECONDO GLI SCIENZIATI INGLESI IL VACCINO ASTRAZENECA DAREBBE UN'IMMUNITA' CONTRO IL COVID PIU' DURATURA RISPETTO A PFIZER E MODERNA - POTREBBE ESSERE UNA DELLE RAGIONI PER CUI IL REGNO UNITO STA AFFRONTANDO MEGLIO L'INVERNO - LA CASA FARMACEUTICA SI STA PREPARANDO A RILASCIARE I DATI CHE DIMOSTRANO COME IL SUO VACCINO OFFRA PROTEZIONE A LUNGO TERMINE ALLE CELLULE T ANCHE DOPO CHE GLI ANTICORPI SONO DIMINUITI...

Secondo gli scienziati, uno dei motivi per cui la Gran Bretagna sembra affrontare oggi il Covid meglio del resto d’Europa è che il vaccino AstraZeneca potrebbe offrire un'immunità più duratura rispetto alle altre soluzioni.

Pascal Soriot, amministratore delegato di AstraZeneca, ha affermato che in Gran Bretagna la decisione di somministrare agli anziani il vaccino di Oxford potrebbe essere uno dei motivi per cui il Regno Unito non vede «così tanti ricoveri rispetto all'Europa» nonostante un numero elevato di casi.

Il Telegraph ha appreso che l'azienda farmaceutica si sta preparando a rilasciare dati che dimostrano che il suo vaccino offre immunità a lungo termine alle cellule T per le persone anziane anche dopo che gli anticorpi sono diminuiti. Soriot ha affermato che l'immunità fornita dalle cellule T potrebbe essere «più duratura».

Diversi paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna e Belgio, hanno limitato il vaccino AstraZeneca ai minori di 65 anni nelle prime fasi del loro lancio, sostenendo che non c'erano dati sufficienti per dimostrare che funzionasse per le persone anziane.

In Francia, martedì, per la prima volta da agosto, i contagi giornalieri hanno superato quota 30.000, con un aumento del 63 per cento in una settimana. La Germania ha confermato di voler rendere obbligatoria la vaccinazione per i soldati. La media di sette giorni dei decessi per Covid nel paese è ora il doppio di quella della Gran Bretagna.

«I leader europei nutrivano tutte queste preoccupazioni infondate su AstraZeneca e sul suo utilizzo nelle persone anziane», ha affermato una fonte governativa di alto livello. «Se guardiamo i dati, si può vedere che usarli presto è stato incredibilmente utile in termini di protezione da questa malattia più a lungo nelle persone anziane e vulnerabili».

Gli esperti britannici hanno affermato che le affermazioni di Soriot erano "plausibili" e potrebbero essere la ragione per cui i ricoveri e i decessi sono stati relativamente bassi anche se i contagi restano alti.

Il dottor Peter English, ex redattore di Vaccines in Practice che in precedenza ha presieduto il comitato di medicina della salute pubblica BMA, ha dichiarato: «Le persone il cui sistema immunitario ha prodotto una forte risposta delle cellule T ma una risposta anticorpale più debole potrebbero avere maggiori probabilità di essere infettate, ma hanno maggiori probabilità di essere in grado di combattere l'infezione e avranno molte meno probabilità di sviluppare una malattia grave».

Commentando l'elevata infezione del Regno Unito ma i bassi tassi di ospedalizzazione, ha affermato: «È plausibile che ciò abbia generato un'eccellente risposta dei linfociti T, il che significa che mentre le persone possono ancora essere infette e infettive, è improbabile che stiano seriamente male».

Il professor Matthew Snape, dell'Università di Oxford, che è stato investigatore capo degli studi sui vaccini di richiamo, ha dichiarato: «Le migliori risposte dei linfociti T sembrano arrivare se si somministra una prima dose del vaccino AstraZeneca seguita da Pfizer».

Steve Baker, il vicepresidente del Covid Recovery Group dei parlamentari conservatori settici di lockdown, ha criticato i politici europei per aver snobbato il colpo e ha chiesto che i dati di AstraZeneca siano resi pubblici.

