Martin Scorsese e Quentin Tarantino nascono storyteller, non solo nei loro film - che portano l'inconfondibile timbro di ogni regista - ma nel loro profondo apprezzamento per il mezzo. Anche se provengono da generazioni diverse - Scorsese è stata tra le prime ondate di diplomati della scuola di cinema a metà degli anni '60 e l'ascesa di Tarantino ha coinciso con la rivoluzione del cinema indipendente dei primi anni '90 - la loro passione e conoscenza del cinema li mettono su un piano di parità.

Nessun genere sfugge alla loro comprensione, che si tratti di uscite di film di alto livello o di film di serie B, musical o noir o spaghetti western. Hanno attinto da questo grande buffet per tutta la vita, e si vede nel loro lavoro, nei personaggi che hanno creato e nel modo attraverso cui guardano il mondo.

Questo è un anno particolarmente importante per entrambi i registi: "Once Upon a Time…a Hollywood" di Tarantino ha galvanizzato sia la critica che il pubblico dal suo debutto a Cannes, mentre l'aspettativa è alta per “The Irishman” di Scorsese, per il quale il regista ha dovuto lavorare moltissimo tempo più nella post produzione che nelle riprese per l’invecchiamentio digitale degli attori.

I due hanno avuto una lunga conversazione, pubblicata da DGA Quarterly, durante la quale hanno parlato di registi, influenze e film. Questo è un estratto della loro conversazione.

Martin Scorsese: ho appena perfezionato l'ultimo taglio di “The Irishman”

QT: Bene, lascia che ti faccia una domanda sul film che stai girando adesso perché hai a che fare con la pellicola più lunga della tua carriera. Dura alcune ore, vero?

MS: Sì.

QT: In che modo ciò ti ha influenzato per quanto riguarda il ritmo?

MS: È interessante notare che questa volta ho capito il ritmo sulla sceneggiatura che Steven Zaillian ha scritto. In altre parole, non sono sicuro che debba essere, ad esempio, un film di due ore e 10 minuti. O avrebbe potuto essere di quattro ore?

E quando arrivi alla mia età, Quentin — e diventi un po' più lento, un po' più contemplativo e meditativo — si tratta solo di pensare al passato e alla percezione del personaggio del passato soprattutto nella terza parte.

MS: Ha un ritmo più tranquillo. C’è ancora violenza, c’è ancora umorismo. Ma avviene in diversi modi. È la vecchia storia: più immagini giri, più c'è da imparare.

QT: Sai, Marty, ti racconterò una storia interessante che sto vivendo proprio ora. In questo momento, sto lavorando a un libro. E ho questo personaggio che aveva vissuto la seconda guerra mondiale e aveva visto molti spargimenti di sangue. E ora è tornato a casa, ed è negli anni '50, e non si ritrova più nel cinema di Hollywood e nei suoi film. Li trova ingenui dopo tutto quello che ha passato. Per quanto gli riguarda, i film di Hollywood sono film. E così, all'improvviso, inizia a sentire parlare di questi film stranieri di Kurosawa e Fellini. E così dice "Beh, forse potrebbero avere qualcosa in più di questa roba di Hollywood."

MS: Giusto.

QT: Quindi si ritrova attratto da queste cose e alcune di quelle gli piacciono e alcune non gli piacciono e alcune le capisce, ma sa che sta vedendo qualcosa.

Quindi ora mi ritrovo ad avere una meravigliosa opportunità, in alcuni casi, di rivedere e, in alcuni casi, di guardare per la prima volta, film di cui ho sentito parlare da sempre, ma dal punto di vista del mio personaggio. Quindi questo mi porta a chiederti: quando è stato che hai iniziato a essere attirato da ciò che era lontano da Hollywood?

MS: Beh, è un'ottima domanda perché i miei primi sette, otto anni circa della mia vita eravamo a Corona, nel Queens. E poi mio padre dovette tornare a Elizabeth Street (nella Little Italy di Lower Manhattan), la strada in cui lui e mia madre erano nati, a causa di alcuni problemi con il padrone di casa. E così sono stato scaraventato in quello che sembrava “Dead On Kids” o “On the Bowery”. Ma prima, probabilmente a causa dell'asma, i miei genitori mi portavano sempre al cinema. Così ho visto “Duel in the Sun”, è stato il primo. E poi "The Wizard of Oz", "The Secret Garden", noir come "The Threat" di Felix Feist. L'hai mai visto?

QT: Sì, sì. Ho amato “The Threat”

MS: E ancora “Blood on the Moon”. “One Touch of Venus”. Avevamo un piccolo televisore, un RCA Victor da 16 pollici, e i miei nonni vennero un venerdì sera perché davano film italiani per la comunità italiana. E i film erano” Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica; “Roma città aperta” e “Paisà” di Roberto Rossellini. E così a 5 anni ho visto la reazione dei miei nonni piangere guardando "Paisà" e ho sentito la lingua che era la stessa di quella che stavano parlando. E così sapevo che c'era un altro tipo di cinema, ma non erano i film. Il primo film che ho visto su Hollywood è stato “Sunset boulevard” di Billy Wilder.

QT: Giusto, sì. Visione molto oscura di Hollywood.

MS: E così, in un certo senso, sono riuscito a codificarli: la verità arrivava attraverso un codice diverso e una cultura diversa in un certo senso. E non li ha resi meno importanti dai film europei che ho visto. Ma c'è stato qualcosa che mi ha colpito quando ho visto quei film italiani su quel piccolo schermo che non ho mai superato, e quindi ha cambiato tutto. Questo mi ha davvero dato una visione del mondo, dei film stranieri. Mi ha incuriosito il resto del mondo, a parte la comunità italo-americana-siciliana in cui vivevo.

QT: Quindi ti ha persino aperto a New York, in un certo senso: raggiungere quegli altri cinema, uscire dal tuo quartiere, cercare quei posti?

MS: Era più di questo. Perché stavo davvero andando in America, fuori dal piccolo villaggio in cui sono cresciuto. È stato spaventoso.

QT: Quando penso ai cineasti di New York, penso a te, Marty. Penso a Sidney Lumet. Penso a Woody Allen. Ma fai anche parte della New York New Wave degli anni '60. C’erano ragazzi come te, Jim McBride e Shirley Clarke e Brian De Palma. Sono interessato a tutto il concetto della New Wave di New York e voi ragazzi siete più o meno ispirati dallo spirito della New Wave francese.

MS: Le cose a New York si sono mosse dal dopoguerra. A New York c'erano ancora pochissimi film. In studio avevi tutto quindi perché dovevi andare a New York? Quindi quello che penso sia cambiato è stato, ovviamente, ancora una volta, il Neorealismo, che girava in luoghi reali. Si iniziarono a portare le telecamere in strada.

E New York non era una destinazione per girare in quel momento. Avevi il traffico, c’erano persone che lavoravano e camminavano davanti alla telecamera e non volevano venisse detto loro nulla. Era l'avanguardia americana, i film Jonas Mekas curati a metà degli anni '50. Amos Vogel, Jonas Mekas, Shirley Clarke con The Connection. L'uomo che l'ha veramente rotto gli schemi, ovviamente, fu Cassavetes con ''Shadows''.

Una volta che ho visto ''Shadows'', ho guardato i miei amici e ho detto: "Beh, non ci sono più scuse". Finché hai qualcosa da dire, possiamo farlo. Stavano usando una 16mm Éclair che era più piccola e leggera. E quella era la mossa giusta perché eri in grado di girare e non avevi bisogno della macchina della costa occidentale.

QT: Ma la cosa interessante della New York New Wave, specialmente se paragonata al Neorealismo o alla New Wave francese è, direi, nei film della New Wave francese, si svolgono tutti negli stessi posti della stessa città. In qualsiasi momento, il personaggio di Anna Karina di Godard in “Vivre sa vie” poteva imbattersi nel pianista di Truffaut in "Shoot the Piano Player". Voglio dire, poteva assolutamente succedere.

MS: Esatto. Si.

QT: Mentre la New York New Wave, d'altra parte, era attaccata ai propri quartieri. E ci ha mostrato una versione molto sfaccettata di New York. Non immagineresti che i personaggi di "The Cool World" si poteva incontrare con i personaggi di "Who's That Knocking at My Door" o degli hippy del Greenwich Village. Non esistevano nella stessa cornice.

MS: No, no, no, quelli erano paesi diversi. Non saremo mai andati sulla 110th Street. Non so cosa facciano lassù. Non mi interessa. È un mondo diverso.

QT: Ho rivisto, abbastanza recentemente, "Who's That Knocking at My Door". E in effetti, della New York New Wave, il tuo film è stato il più centrato. Sembrava un po' come i film francesi della New Wave.

MS: Sì, il bianco e nero ... Ma sì, in realtà hai ragione. Senza dubbio vi fu un'influenza della New Wave francese, e di Bertolucci; “Prima della rivoluzione” fu spiazzante. E Pasolini; per me, "Accattone" è il migliore di tutti. Ho adorato quello che hanno fatto nei film.

QUENTIN'S BOOK

Da "www.lastampa.it"

Il regista Quentin Tarantino sta scrivendo un libro su un ex-militare che ha combattuto nella seconda guerra mondiale (1939-1945) ed è stanco della superficialità dei film, soprattutto hollywoodiani. Il regista di Kill Bill ha svelato questo progetto in una conversazione con il collega regista Martin Scorsese - il cui The Irish è appena uscito negli Usa -, pubblicata oggi su DGA Quarterly, la rivista della US Directors Guild.

Tarantino ha parlato per la prima volta della sua nuova avventura come scrittore: «In questo momento sto lavorando a un libro. C’è un personaggio che ha combattuto nella seconda guerra mondiale e ha visto un sacco di sangue. Ora è tornato a casa, siamo negli Anni 50, e non gli piace più il cinema. Trova i film troppo puerili dopo tutto quello che ha vissuto. Per quanto lo riguarda, i film hollywoodiani per lui sono semplici film».

Poi la svolta: «E poi all'improvviso inizia a sentire parlare di quei film stranieri di Kurosawa e FellinI: “Beh, – pensa – forse queste pellicole hanno qualcosa in più di quei falsi hollywoodiani”. Alcune di esse gli piacciono, altre no, ma capisce che sta vedendo qualcosa. Ne è attratto». È evidente come il romanzo prosegua la riflessione sulle differenze tra il cinema della potente industria hollywoodiana e le produzioni straniere aperta con il suo ultimo progetto cinematografica.

Non è la prima volta che Tarantino parla della sua intenzione di pubblicare un romanzo, quella di scrittore – anche di opere teatrali - vorrebbe che fosse la sua attività dopo il ritiro dal cinema. Già "C'era una volta a Hollywood" era stato originariamente concepito come un romanzo e solo successivamente trasformato in sceneggiatura cinematografica.

