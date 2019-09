30 set 2019 15:31

FERMI TUTTI, IL VATICANO INIZIA A SGANCIARE MONETA! - IN AUSTRALIA LA CHIESA CATTOLICA HA CONCORDATO UN RISARCIMENTO DI OLTRE 620 MILA EURO, DOPO AVER RICONOSCIUTO LE RESPONSABILITÀ DEL PRETE GERALD RIDSDALE, COLPEVOLE DI AVER ABUSATO SESSUALMENTE NEL 1982 UN RAGAZZINO DI 9 ANNI - IL PRECEDENTE QUINDI POTRÀ DARE IL VIA A DIVERSE ALTRE CAUSE DI RISARCIMENTO…