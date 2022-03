I FERRAGNEZ SON TORNATI – LA COPPIA HA RIPRESO IN MANO IL CELLULARE E HA RICOMINCIATO A PUBBLICARE COMPULSIVAMENTE SU INSTAGRAM DOPO I GIORNI DI SILENZIO - QUASI A ESORCIZZARE LA PAURA, SUBITO DOPO L’INTERVENTO DI FEDEZ, CHIARA FERRAGNI HA RACCONTATO I GIORNI NEL LIMBO IN ATTESA DELL’OPERAZIONE: “ERA COME SE IL TEMPO SI FOSSE FERMATO E AVEVO PAURA COME MAI IN VITA MIA CHE POTESSE ACCADERE QUALCOSA DI BRUTTO…”

Mattia Marzi per “il Messaggero”

fedez 3

«Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato sei ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)».

Con queste parole, ieri, a distanza di un giorno esatto dall'ingresso in sala operatoria, Fedez con un post ha rotto il suo silenzio social e chiamato per la prima volta con il suo nome la malattia della quale aveva raccontato di soffrire una settimana fa attraverso gli struggenti video pubblicati sulle sue stories.

fedez chiara ferragni 2

IN PIEDI

Dopo giorni di indiscrezioni e notizie contrastanti, il 32enne rapper fa chiarezza sulle sue condizioni di salute, postando delle foto che lo ritraggono nella sua stanza nel reparto solventi del San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da lunedì, scattate dopo l'operazione.

In una di queste è in piedi, con le dita alzate in segno di vittoria, accanto al letto. In un'altra mostra la cicatrice chirurgica sull'addome, con i punti di sutura ancora freschissimi. Stavolta non ci sono cappellini firmati, borse griffate, tag a grossi marchi di moda: il rapper indossa un camice e un paio di pantofole. Posta anche una foto che lo ritrae abbracciato alla moglie Chiara Ferragni («Daje amore», commenta), che in questi giorni lo assiste e lo supporta non solo in ospedale, ma naturalmente anche online.

SPAVENTATI

fedez 1

L'influencer e imprenditrice digitale ha condiviso lo stesso scatto con i suoi 26,6 milioni di follower: «Questa foto è stata fatta lunedì pomeriggio all'ospedale, il giorno prima della sua operazione al pancreas. Eravamo spaventati da tutto: la sua diagnosi, l'intervento, la sua ripresa e il futuro della famiglia.

L'operazione è andata bene e lui si sta riprendendo. Speriamo che questo diventi solo un brutto ricordo che ci insegni, ancora una volta, l'importanza di apprezzare la vita al meglio, ogni giorno». «Ti amo», le scrive lui. Il racconto seriale della malattia prosegue, dopo i video della scorsa settimana, l'aggiornamento di lunedì (quando Fedez su Instagram aveva fatto sapere ai suoi 13,6 milioni di fan che la giornata di martedì sarebbe stata per lui importante, alludendo all'operazione) e le foto del primo compleanno della figlia Vittoria festeggiato in anticipo domenica, con altri post, tra video e foto.

fedez chiara ferragni 1

Come se la buona riuscita dell'operazione avesse in qualche modo scacciato via le paure di questi giorni. Fedez condivide il video del regalo ricevuto dal figlio Leone il primogenito della coppia, 4 anni prima dell'intervento: «Auguri papà, ti voglio bene». Chiara posta un video dello stesso Leone che aspetta il papà a casa: «Rimettiti presto, così giochiamo insieme».

L'influencer posta poi una decina di foto scattate insieme prima del ricovero: «Ci siamo presi un po' di tempo fuori dai social, abbiamo trascorso più tempo possibile con i bambini, siamo andati a fare un sacco di visite ed esami, siamo andati a passeggiare, abbiamo mangiato il gelato seduti su una panchina, trascorso un po' di tempo con i suoi amici più cari, registrato un po' di musica (lui l'ha fatto e io l'ho ascoltato), dormito con Leo nel nostro letto (di solito dorme nella sua stanza) e festeggiato il suo quarto compleanno.

fedez 2

Questa è stata più o meno la nostra settimana dopo la diagnosi di Fede. Era come se il tempo si fosse fermato e avevo paura come mai in vita mia che potesse accadere qualcosa di brutto. Grazie vita per aver ribaltato le cose al meglio».

I COMMENTI

Tanti i commenti da parte di fan, amici, star, politici: da Donatella Versace a Jovanotti, passando per Emma («Un grande abbraccio a Fedez! Tanta forza e tanto coraggio!! Ti voglio bene!!!»), Laura Boldrini, Matteo Salvini («Forza ragazzo, buona battaglia e buona fortuna! Polemiche e opinioni diverse le consegniamo volentieri al passato»), Amadeus, Orietta Berti, Emma.

chiara ferragni

Emozionante in serata il messaggio di Fedez a Gianluca Vialli: «Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell'intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po' di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore».

Se Fedez ha scelto il San Raffaele di Milano per il delicato intervento non è solo per il rapporto che lo lega alla struttura (lui e la Ferragni avevano sostenuto il polo durante la prima ondata di Covid-19 con la raccolta fondi per la terapia intensiva d'emergenza allestita nelle prime fasi della pandemia), ma anche perché come si legge sul sito «è uno dei più importanti centri al mondo per la diagnosi, la cura e la ricerca dei tumori neuroendocrini». Il decorso post-operatorio sarà lungo ed è lo stesso Fedez ad anticiparlo: «Sto bene e non vedo l'ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po'. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi». Coraggio.

