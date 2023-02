PILLOLE DI GOSSIP - PER CARNEVALE JOLANDA RENGA SI TRAVESTE DA MAMMA AMBRA AI TEMPI DI "NON E’ LA RAI". IL FIDANZATO INVECE DIVENTA SUO PADRE - MICHELLE HUNZIKER CHIUDE A UNA POSSIBILITÀ DI RITROVARSI CON L’EX MARITO TOMASO TRUSSARDI - SIGNORINI SVELA COSA NON DEVE MANCARE MAI IN UOMO CHE GLI PIACE - GRANDE BORDELLO, ORIANA MARZOLI VS SARAH ALTOBELLO: “BUGIARDA, STAI MENTENDO” E FA IL GESTO DELL’OMBRELLO - EDOARDO DONNAMARIA CONTRO ANTONELLA FIORDELISI: “OGNI PUNTATA FAI UNA FIGURA DI MERDA”