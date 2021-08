18 ago 2021 19:21

FERRAGOSTO IN NERO - BLITZ DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO E DEL NUCLEO TUTELA DEL LAVORO DEI CARABINIERI IN 211 AZIENDE NEL SETTORE DEI PUBBLICI ESERCIZI, DELLA RISTORAZIONE E DEL TURISMO - COSA È EMERSO? CHE IL 71% DI QUESTE OPERAVA CON LAVORATORI IN NERO E VIOLAZIONI SULLE BUSTE PAGA - E 58 ATTIVITA' SONO STATE CHIUSE IMMEDIATAMENTE ...