13 ago 2022 13:15

FERRAGOSTO, SOLE MIO NON TI CONOSCO – I TEMPORALI E L’INSTABILITÀ DISTURBERANNO LE FERIE DEGLI ITALIANI ANCORA OGGI, MA DA QUESTA IL TEMPO DOVREBBE MIGLIORARE. PER POCO: LUNEDÌ UNA NUOVA PERTURBAZIONE IN FRANCIA E SVIZZERA PORTERÀ ACQUAZZONI ANCHE SUL NORD DEL NOSTRO PAESE, TOSCANA E UMBRIA, MA IL RESTO DEL PAESE DOVREBBE ESSERE SALVO – DA MARTEDÌ, POI, TORNA L’ANTICICLONE AFRICANO CON UNA NUOVA ONDATA DI CALDO…