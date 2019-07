FERROVIE, UNA GIORNATA DI ORDINARIA FOLLIA – L’INCENDIO ALLA CABINA ELETTRICA DELL'ALTA VELOCITÀ A FIRENZE È STATO RIVENDICATO DAGLI ANARCHICI: “È STATO UN GESTO DI AMORE E RABBIA” – SARÀ, INTANTO CENTINAIA DI PERSONE SONO RIMASTE NELLE STAZIONI DI MEZZO STIVALE AD ASPETTARE TRENI CHE NON ARRIVAVANO. RITARDI FINO A 4 ORE E 42 CONVOGLI DELL’ALTA VELOCITÀ CANCELLATI – VIDEO E FOTO

caos treni - la circolazione riprende

caos treni a napoli fino a quattro ore di ritardo

Ferrovie, traffico in tilt - ritardi fino a 180 minuti

Da www.ansa.it

incendio alla cabina elettrica dell'alta velocita' a firenze

Ritardi fino a quattro ore e 42 treni dell'Alta Velocità cancellati dopo l'incendio "doloso" avvenuto all'alba ad una cabina elettrica all'altezza della stazione di Rovezzano (Firenze). Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è la pista di un'azione degli anarchici, collegabile ad un processo in corso a Firenze contro 28 persone. Rfi sporgerà denuncia, fa sapere la società che gestisce la rete ferroviaria.

incendio alla cabina elettrica dell'alta velocita' a firenze 2

I ritardi sulla linea ferroviaria -"Al momento i ritardi medi sono di 180 minuti, con punte di 240. Sono stati inoltre cancellati 42 treni AV, sia di Trenitalia sia di Italo". Lo fa sapere Rfi, aggiungendo che "si prevedono ripercussioni anche nel pomeriggio". "La circolazione ferroviaria è stata completamente sospesa dalle 5 alle 8 di questa mattina per accertamenti da parte dell'Autorità giudiziaria. Concluse le prime indagini ispettive, il traffico è ripreso con forti rallentamenti", spiega Rfi.

disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 44

La rivendicazione anarchica - "Cosa è successo? All'alba, nella prima periferia del capoluogo toscano, una cabina elettrica dell'Alta Velocità si è surriscaldata al punto da andare in fiamme. Sarà stato un caso? Una coincidenza? Una 'vile provocazione'? Oppure, più semplicemente ed umanamente, un gesto d'amore e di rabbia?". E' quanto si legge sul sito 'Finimondo.org', vicino all'area anarchica. Frase che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere una sorta di rivendicazione.

ferrovie in tilt per un incendio a firenze 5

Tre roghi - Sarebbero tre i roghi innescati all'alba. Oltre alla cabina elettrica sarebbero stati colpiti anche altri due 'pozzetti'. Sul posto si sono recati subito i vigili del fuoco e la polfer. Immediatamente è stata bloccata la circolazione dei treni, a quell'ora ancora scarsa, ma appena i pompieri si sono resi conto che le fiamme potevano avere un'origine dolosa, sono stati avvertiti gli uomini della digos e della polizia scientifica che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.

ferrovie in tilt per un incendio a firenze 4

Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare i cavi danneggiati e quindi la piena funzionalità dell'infrastruttura.

disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 50

I precedenti - La zona della stazione di Rovezzano già in passato è stata teatro di un tentativo, in quell'occasione fallito, di una cosiddetta 'azione dimostrativa' per bloccare il traffico ferroviario. Era il 21 dicembre 2014 quando i tecnici delle ferrovie, che erano riusciti a spengere l'incendio di un pozzetto elettrico nei pressi della galleria di San Donato, trovarono dalla parte opposta del tunnel, vicino a Rovezzano, una bottiglia inesplosa con liquido infiammabile, fiammiferi e diavolina attaccati.

incendio alla cabina elettrica dell'alta velocita' a firenze 1

disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 51

Il 2 dicembre dello stesso anno, una tanica di benzina venne trovata su una gru impegnata nei lavori dell'alta velocità nella vicina stazione di Campo di Marte. Gli episodi non vennero mai rivendicati. Rovezzano è anche il quartiere dove avvenne il lancio di alcune molotov contro una caserma dei carabinieri, episodio per il quale saranno giudicati alcuni dei 28 anarchici a processo al tribunale di Firenze.

disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 45

I rimborsi per i viaggiatori - Ci sarà un rimborso integrale per i passeggeri dei treni alta velocità e media-lunga percorrenza che rinunciano al viaggio e che sono stati interessati dal blocco del traffico ferroviario, con ritardi e cancellazioni, annuncia Trenitalia, spiegando che il rimborso integrale del biglietto può essere chiesto sia alle biglietterie Trenitalia sia online sul sito trenitalia.com.

disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 53

disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 61 ferrovie in tilt per un incendio a firenze 8 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 49 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 1 ferrovie in tilt per un incendio a firenze 9 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 48 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 60 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 62 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 3 ferrovie in tilt per un incendio a firenze 10 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 2 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 63 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 67 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 6 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 7 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 72 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 66 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 64 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 58 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 70 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 5 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 65 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 4 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 71 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 59 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 16 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 17 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 15 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 14 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 29 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 28 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 38 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 10 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 11 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 39 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 19 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 13 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 12 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 23 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 37 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 36 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 22 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 34 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 20 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 21 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 35 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 54 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 31 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 25 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 24 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 30 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 18 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 26 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 32 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 33 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 27 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 40 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 9 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 68 ferrovie in tilt per un incendio a firenze 1 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 69 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 8 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 55 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 52 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 41 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 57 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 43 ferrovie in tilt per un incendio a firenze 2 ferrovie in tilt per un incendio a firenze 3 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 42 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 56 ferrovie in tilt per un incendio a firenze 7 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 46 ferrovie in tilt per un incendio a firenze 6 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 47