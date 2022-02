5 feb 2022 08:48

FESSI VOI, CHE VIVETE ONESTAMENTE - IL DISSESTO DI VENETO BANCA, FINITA IN LIQUIDAZIONE COATTA A GIUGNO 2017 INSIEME ALLA POPOLARE DI VICENZA, PER LA GIUSTIZIA HA UN RESPONSABILE: È L'EX AD VINCENZO CONSOLI, CONDANNATO IERI IN PRIMO GRADO DAL TRIBUNALE DI TREVISO A 4 ANNI DI RECLUSIONE PER OSTACOLO ALLA VIGILANZA E FALSO IN PROSPETTO; I GIUDICI HANNO DISPOSTO LA CONFISCA, A CARICO DELL'IMPUTATO, DI SOMME FINO A 221 MILIONI DI EURO - MA TANTO STA PER ANDARE TUTTO IN PRESCRIZIONE E 80 MILA RISPARMIATORI L’HANNO PRESA IN CULO…