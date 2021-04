LA FESTA DIVENTA TRAGEDIA - DURANTE LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITÀ EBRAICA LAG B’OMER SUL MONTE MERON, IN ISRAELE UNA GRADINATA COLLASSA E SI INNESCA UNA FUGA DI MASSA IN CUI DECINE DI PERSONE SONO RIMASTE SCHIACCIATE - IL BILANCIO AL MOMENTO È DI 44 MORTI E PIÙ DI 150 FERITI - IL VIDEO DELLA CALCA

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Sale ad almeno 150 il bilancio dei feriti della calca scatenatasi al raduno religioso ebraico sul monte Meron, in Galilea, dove sono morte 44 persone travolte dalla folla. Lo rendono noto fonti di soccorso citate dai media israeliani, secondo le quali almeno 24 persone sono in gravi condizioni e sei di queste rischiano la vita.

2 - ISRAELE, 44 PERSONE MUOIONO SCHIACCIATE NELLA CALCA DURANTE UNA FESTA RELIGIOSA

Una fuga di massa durante una celebrazione religiosa ha causato una strage in Israele: è di almeno 44 morti e oltre 60 feriti - di cui una ventina in gravi condizioni -, infatti, il bilancio dell'incidente avvenuto dopo mezzanotte tra il 29 e il 30 aprile nella calca durante la celebrazione della festività ebraica Lag B'Omer sul monte Meron, in Galilea. I numeri sono forniti dai media israeliani che citando fonti di soccorso e di sicurezza.

Sul posto erano presenti decine di migliaia di persone, si stima oltre centomila ebrei osservanti, e secondo le ultime informazioni, tutto sarebbe avvenuto quando alcune di queste persone sono scivolate dai gradini delle scalinate trascinando con sé altri partecipanti e innescando una fuga di massa in cui decine di persone sono rimaste schiacciate. Secondo un'altra ricostruzione, però, potrebbe essere crollata una sezione di posti a sedere dello stadio, innescando poi la fuga. In ogni caso la polizia avrebbe cercato di trattenere la fuga, come appare dai video postati su Twitter. Alcuni testimoni hanno accusato la polizia di aver bloccato l'uscita. Ai soccorsi hanno partecipato decine di ambulanze e anche elicotteri militari.

Il premier Benjamin Netanyahu ha definito l'incidente "un terribile disastro". "È successo tutto in una frazione di secondo; le persone sono cadute, calpestandosi a vicenda. È stato un disastro", ha detto un testimone. Il comandante del distretto settentrionale delle forze di polizia Shimon Lavi, che ha supervisionato le disposizioni di sicurezza al monte Meron, ha detto di assumersi la responsabilità del disastro. "Ho la responsabilità generale, nel bene e nel male, e sono pronto a sottopormi a qualsiasi indagine", ha dichiarato ai giornalisti. C'è un continuo "sforzo per raccogliere prove per arrivare alla verità", dice.

La festività

Come ogni anno in occasione della festività ebraica di Lag ba-Omer, (che ricorda la ribellione ebraica del 132 d.C contro le legioni romane) ieri decine di migliaia di ebrei si sono recati sul monte Meron per pregare sulla tomba Shimon Ber Yochai, un celebre rabbino del secondo secolo d.C. Secondo la tradizione questi è l'autore del testo mistico dello 'Zohar' (lo splendore). Da anni questo evento è il più affollato in Israele, richiamando a volte fino a mezzo milione di persone. L'anno scorso, a causa del coronavirus, era stato annullato. Quest'anno, col miglioramento della situazione sanitaria, era stato autorizzato, ma con numerose limitazioni che però non hanno resistito alla pressione della folla immensa. Secondo alcune notizie, c'erano tre volte più persone di quelle autorizzate. Un altro disastro era avvenuto sul monte Meron anche nel 1911. Allora decine di persone morirono nel crollo di un edificio vicino alla tomba del rabbino.

