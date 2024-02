10 feb 2024 18:10

IL FESTIVAL E' UNA PACCHIA PER I RISTORANTI DI SANREMO: POSSONO SPENNARE I TURISTI – MOLTI LOCALI APPLICANO UNA “TARIFFA NOTTURNA”, CON PREZZI PIU’ CHE RADDOPPIATI: PER UNA PASTA AGLIO E OLIO SI ARRIVA A PAGARE 35 EURO E PER ANTIPASTO, PRIMO E DOLCE OLTRE 100 EURO A TESTA – I RISTORATORI DIFENDONO LA SCELTA: “DOBBIAMO AVERE IL DOPPIO PERSONALE IN CUCINA E IN SALA. E POI C'È ANCHE…”