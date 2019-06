UN FESTIVAL ESILARANTE – BALLI, MUSICA, SPETTACOLI E UNA QUANTITÀ INDUSTRIALE DI HIPPY CRACK: MIGLIAIA DI APPASSIONATI DI MUSICA SI SONO RIVERSATI NELLE CAMPAGNE DI SOMERSET PER GLASTONBURY, IL PIÙ GRANDE EVENTO DI MUSICA E ARTI SCENICHE DEL MONDO – BIGLIETTI ESAURITI IN 36 MINUTI E IN ATTESA DELL’INIZIO IN CENTINAIA STANNO AMMAZZANDO IL TEMPO SBALLANDOSI CON IL PROTOSSIDO DI AZOTO…(VIDEO)

DAGONEWS

glastonbury festival 8

Balli, musica e hippy crack. Migliaia di amanti della musica si sono riversati nelle campagne di Somerset per il Glastonbury festival. In migliaia si sono goduti il tramonto in attesa della spettacolo pirotecnico per celebrare la serata inaugurale.

E molti sono stati avvistati con palloncini in mano per aspirare il protossido di azoto, noto anche come gas esilarante o "hippy crack", nonostante gli avvertimenti del Royal College of Nursing.

glastonbury festival 7

Oltre alle conseguenze sulle salute, i palloncini avranno anche un importante impatto ambientale visto che gli organizzatori del festival sono già all’opera per smaltire la quantità di plastica che

sarà prodotta in cinque giorni di festival.

glastonbury festival 33

I concerti non inizieranno ufficialmente fino a venerdì, anche se alcune esibizioni si svolgeranno su palchi più piccoli e molte persone hanno già preso posizione per godersi lo spettacolo da vicino: all'evento, il più grande festival di musica e arti sceniche a livello mondiale, si esibiranno Stormzy, The Killers e The Cure. Kylie Minogue sarà la protagonista della domenica pomeriggio, seguendo le orme di Dolly Parton, Lionel Richie e Barry Gibb dei Bee Gees.

glastonbury festival 3

I biglietti per il Glastonbury 2019 sono andati esauriti in soli 36 minuti.

