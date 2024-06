Estratto dell'articolo di Dajana Mrruku per www.leggo.it

Il conto alla rovescia è iniziato: Diletta Leotta e Loris Karius saranno ufficialmente marito e moglie. Nell'isola di Vulcano, in Sicilia, i festeggiamenti sono già iniziati da ieri, 21 giugno, quando gli ospiti, vip e non, hanno iniziato ad arrivare. La sera, poi, Diletta ha dato il via con una rehearsal dinner, una festa che si organizza la sera prima del matrimonio con tutti gli invitati, amici e parenti per ballare e cantare tutti insieme. Iniziata come cena, la serata si è conclusa con un djset del futuro sposo Loris Karius.

Chiara Ferragni nelle vesti di Meghan Markle, più o meno. L'imprenditrice digitale è una delle prime ad arrivare a Vulcano, con tutto il suo entourage che la preparano al meglio per il matrimonio dell'amica. Parteciperà da sola, mentre i figli sono con Fedez.

Per il white party, la Ferragni ha preso ispirazione dal secondo abito di matrimonio di Meghan Markle di Stella McCartney. L'abito semplice ma elegante si annoda al collo, lasciando scoperta tutta la schiena. […]

Con un abito così semplice ma elegante, Chiara Ferragni ha puntato tutto sui gioielli, due orecchini d'oro e madreperla di Gucci, da 509 euro. Voto 7

Elisabetta Canalis indossa tutta la sua sensualità con un bellissimo abito midi bianco con bretelle dalla profonda collatura. Un look semplice che rivela il suo fisico tonico e asciutto. Voto 8

Ci sono anche i Me Contro Te al matrimonio dell'estate. Luì e Sofì sono infatti, i vicini di casa della conduttrice Dazn e le due sono molto amiche. In occasione del white party, Sofì ha scelto una camicia bianca (forse non della taglia giusta) e una gonna a portafoglio impreziosita da brillantini. Voto 7

Diletta Leotta non vedeva l'ora di sfoggiare i suoi vestiti da sposina perfetta e il bianco sembra anche donarle parecchio. In attesa dell'abito da matrimonio principale, quello della cerimonia religiosa, la Leotta sfoggia un minidress con corsetto e drappeggio sul fianco a donare robustezza al vestito bianco candido. Se questo è solo il look della rehearsal dinner, non vediamo l'ora di scoprire quelli che indosserà oggi, giorno del suo matrimonio. Voto 10

Gli assenti

Sono ancora in molti gli invitati assenti a questo matrimonio: prima su tutte la damigella d'onore, Elodie, che non ha condiviso nulla sui social e dalle storie della festa di ieri non si è mai scorta. Forse impegnata, la cantante dovrebbe arrivare a Vulcano nelle prossime ore. Altri grandi assenti sono Luca Argentero e la moglie Cristina Marino che si trovavano a Milano per il concerto di Vasco. Ma anche Alice Campello e Alvaro Morata, lui impegnato con gli Europei e lei dovrebbe arrivare in giornata.

La vera festa inizierà solo tra poche ore e l'agitazione è già alle stelle.

