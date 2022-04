FETICISTI INSIDE - SONO MOLTI QUELLI CHE, ANCHE SE NON LO AMMETTONO PUBBLICAMENTE, TROVANO ECCITANTI CALZE, CORSETTI, COLLARI PER CANI - TRACEY COX ESPLORA IL MONDO DELLE PERVERSIONI, RACCONTANDONE ORIGINI E PSICOLOGIA - COME SUCCEDE SPESSO QUANDO SI PARLA DI SESSO, TUTTO E' LEGATO ALLA NOSTRA INFANZIA E ALLE PRIME ESPERIENZE SESSUALI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Perversioni

Hai mai provato una strana eccitazione sessuale per qualcosa di insolito? Potresti avere un feticcio. Succede a molti di noi: gli studi mostrano che un'alta maggioranza delle persone a cui piace il sesso ne ha almeno uno!

Un feticcio significa che hai un fascino accresciuto per un oggetto specifico o una parte del corpo non genitale e lo usi per la gratificazione sessuale.

Menziona "feticcio" e la maggior parte delle persone pensa a qualcosa di "sexy": volere che un amante indossi un corsetto, calze, tacchi alti o un collare per cani.

Ma secondo lo psicologo sociale Dr Justin Lehmiller le persone possono sviluppare feticci sessuali praticamente per qualsiasi cosa. «Non è un'esagerazione dire che qualsiasi cosa potrebbe essere un feticcio per qualcuno». Macchine, insetti, statue, gatti, sono tutti nella lista dei feticci.

Due persone possono avere lo stesso feticcio – un feticismo del piede, per esempio – e viverlo in modi completamente diversi. A una persona potrebbe piacere annusare o leccare i piedi; un altro toccare e sentire mentre un terzo potrebbe semplicemente divertirsi a guardarli.

giochi erotici e perversioni bondage

Come si sviluppano i feticci?

La maggior parte degli esperti del settore pensa che il feticcio si sviluppi per via di un'esperienza sessuale precoce con un'eccitazione elevata (con o senza orgasmo) in cui era presente un particolare oggetto o esperienza.

Se la tua maestra a scuola ti ha sculacciato per aver fatto qualcosa di sbagliato quando avevi sei anni, e la cosa ti ha eccitato, potresti sviluppare un feticcio per i vestiti che indossava.

Fondamentalmente, si tratta di "accoppiare" e "condizionare", due atteggiamenti illustrati nel famoso studio sul cane di Pavlov.

Il fisiologo Ivan Pavlov ha condizionato i cani a produrre saliva non solo come risposta al cibo, ma anche al suono di una campana. Suonava il campanello, quindi dava loro da mangiare una polvere di carne che gli induceva la salivazione. Ripetendo l'esperimento più e più volte, i cani hanno iniziato a sbavare al suono del campanello, prima di ricevere la polvere di carne, perché l’associavano al cibo.

giochi erotici e perversioni sugar daddy

Se abbini qualcosa a una ricompensa sessuale, la persona ne sarà eccitata.

Il dottor Jim Pfaus, un ricercatore in neuroscienze comportamentali, ha utilizzato gli stessi metodi per collegare l'eccitazione sessuale nei ratti agli odori e ai vestiti.

Ha permesso a ratti maschi vergini di fare sesso con femmine di ratto che indossavano piccole "giacche". Più tardi, quando gli scienziati hanno dato ai maschi la possibilità di accoppiarsi di nuovo, i topi hanno preferito fare sesso con le femmine che indossavano la giacca piuttosto che con quelle "nude".

giochi erotici e perversioni bdsm

Studi precedenti hanno addestrato i ratti ad associare un certo odore al sesso (mandorla), e i ratti maschi hanno preferito accoppiarsi con le femmine che avevano quel profumo.

Va tutto bene, posso sentirti dire, ma i risultati sono gli stessi per gli esseri umani? Puoi rendere un centesimo "sexy"? Negli anni '60, i ricercatori decisero di testare la teoria della risposta pavloviana e vedere se si applicava al sesso.

Hanno chiesto agli studenti universitari maschi di visualizzare immagini di donne nude e immagini di stivali. Inizialmente, gli uomini non erano eccitati dall'immagine degli stivali da soli. Ma quando l'esperimento è stato ripetuto più e più volte, lo sono diventati.

L'abbinamento di stivali e nudità ha funzionato: gli stivali li hanno fatti sentire vicini al sesso.

le perversioni del potere

Chiedendosi se il legame stivali-sesso stesse distorcendo i risultati (dato che molti uomini trovano gli stivali sulle donne sexy), i ricercatori negli anni '90 hanno deciso che avrebbero cercato di far eccitare gli uomini con qualcosa di completamente e assolutamente non eccitante.

Hanno optato per l'immagine di un barattolo di monete – niente di sessuale lì! - e hanno ottenuto lo stesso risultato. Una volta che i penny sono stati collegati con immagini di sesso, le immagini dei penny da sole hanno eccitato i partecipanti maschi.

PERVERSIONI FEMMINILI

Ecco come si formano i feticci. Ma in quali persone si sviluppano? Alcune persone hanno maggiori probabilità di sviluppare un feticcio rispetto ad altre?

Sì: gli uomini hanno maggiori probabilità di sviluppare feticci rispetto alle donne. Ci sono vari motivi sociali che spiegano questo fenomeno (le donne non sono così incoraggiate a esplorare il 'kink' e hanno maggiori probabilità di essere giudicate se lo fanno).

I feticci potrebbero anche essere collegati al nostro livello di "eccitabilità" personale. Alcune persone si eccitano facilmente, altre hanno bisogno di una stimolazione fisica più intensa. Non sorprende che le persone che hanno un'elevata eccitabilità apprezzino il sesso più di quelle che non la hanno.

Se il tuo livello di eccitazione è basso, ci vuole una grande quantità di stimoli per interessarti anche solo lontanamente al sesso. È molto in basso nella tua lista di "Cose che mi piacciono"... a meno che non succeda qualcosa che ti faccia finalmente eccitare.

Cerca un amante più avventuroso. Che voglia provare qualcosa che tu non fai - un gioco con le manette, sculacciate, strapparsi i capelli - e improvvisamente sentirai che le tue terminazioni nervose prendono vita. «Quindi ECCO come dovrebbe essere il sesso!», penserai, euforico.

Qualunque cosa tu abbia appena provato diventerà rapidamente il modo preferito per goderti il sesso - e perché non dovrebbe! Più "combatti" un feticcio, più lo desideri.

I feticci diventano potenti perché sono etichettati come "perversi" e "sbagliati" dalla società, il che li rende ancora più attraenti. Più hai voglia di goderti qualcosa, più forte diventa il desiderio per esso.

Il sesso che la maggior parte delle altre coppie vive non può essere paragonato al brivido cattivo che provi indulgendo nella tua "cosa". Ma è brutto. Non dovresti volerlo ma lo vuoi ancora di più. In effetti, preferiresti non fare sesso, piuttosto che fare sesso senza di esso.

Guardare il porno può creare un feticcio?

Il porno può avere un ruolo nello sviluppo di un feticcio.

Sei eccitato sessualmente mentre guardi il porno, quindi è abbastanza facile "abbinare" quell'eccitazione a qualcosa. Potresti iniziare a notare che il tuo video porno preferito include donne che hanno un tipo specifico di tatuaggio. Improvvisamente Marnie, un'amica da cui non sei mai stata attratto prima, prende dell'inchiostro e senti un'emozione che prima non c'era.

perversioni del web

Entra in gioco anche l''assuefazione': se fai qualcosa più e più volte, ti ci abitui e il brivido svanisce. È quindi necessario spingersi a un nuovo livello per ottenere la stessa spinta.

Questa è spesso la teoria che viene propagata per spiegare l'attrazione dell'asfissia autoerotica: soffocarsi per ottenere lo "sballo" euforico che secondo alcuni si innesca quando il cervello ha fame di ossigeno. Alla ricerca di quel livello successivo, alcuni si spingono così lontano da morirne.

Il dottor Pfaus, l'uomo che ha messo le giacche ai topi, trova interessante che il porno vecchio stile – il porno che guardavamo all'inizio – non abbia effetto su questa generazione.

Il porno di oggi è molto più grafico. Ed è disponibile in grande quantità, il che ci rende necessario immagini sempre più esplicite.

Riesci a sbarazzarti di un feticcio?

Non proprio. Siccome si sviluppano durante l'infanzia e di solito si formano durante le nostre prime e più intense esperienze sessuali, diventano parte della nostra sessualità.

La maggior parte dei feticci non fa male alle persone (a meno che il feticcio non riguardi il dolore e di solito viene fatto con un adulto consenziente). La maggior parte è abbastanza innocua, anche se gli amanti tradizionali e conservatori possono trovare difficile capirle e relazionarsi.

Invece di cercare di sradicare un feticcio che ti sta causando angoscia, è meglio imparare ad accettarlo e conviverci.

Questo di solito significa trovare una comunità di persone che condividono lo stesso feticcio e imparare a goderselo, piuttosto che esserne traumatizzato.