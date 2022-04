6 apr 2022 15:14

FIAMME ALL’OLIGARCA – INCENDIO ALL’ALBA NELLA VILLA IN RISTRUTTURAZIONE A LOVENO, SUL LAGO DI COMO, DEL 58ENNE VLADIMIR SOLOVYEV, PRESENTATORE TV E UNO DEI MEMBRI DEL CERCHIO MAGICO DI PUTIN: UN GRUPPO DI PERSONE È ENTRATO NELLA CASA CON DEI PNEUMATICI PER TENTARE DI VEICOLARE LE FIAMME - L’UOMO HA PIÙ VOLTE DIFESO LE POSIZIONI DELLA RUSSIA E, IN FASE DI CONFISCA, HA PROTESTATO RITENENDO IL SEQUESTRO DELLE SUE TRE VILLE DEL VALORE DI 8 MILIONI DI EURO “INGIUSTO E ILLOGICO”…