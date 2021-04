14 apr 2021 19:53

FIAMME GIALLO - UN MARESCIALLO DELLA GUARDIA DI FINANZA È STATO TROVATO MORTO IN CASA A ROMA INSIEME ALLA COMPAGNA: LA PRIMA IPOTESI È QUELLA DELL’OMICIDIO-SUICIDIO. L’UOMO AVREBBE UCCISO LA DONNA PER POI TOGLIERSI LA VITA SPARANDOSI IN TESTA - A TROVARE I CADAVERI È STATA UNA COLLEGA DEL FINANZIERE, PREOCCUPATA PER NON AVERLO SENTITO NÉ VISTO AL LAVORO, ED È ANDATA A TROVARLO A CASA…