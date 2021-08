AHI, TECH! STA ARRIVANDO UN’ALTRA STANGATA PER FACEBOOK - L’ANTITRUST BRITANNICO PUNTA IL DITO CONTRO ZUCKERBERG PER L’ACQUISIZIONE DI "GIPHY", IL SITO CHE CONSENTE DI CERCARE, CONDIVIDERE E CREARE GIF – L’ACQUISIZIONE NEL MAGGIO 2020 PER 400 MILIONI DI DOLLARI SAREBBE PENALIZZANTE PER GLI UTENTI E PER IL MERCATO DELLA PUBBLICITÀ ONLINE – SE LE ACCUSE FOSSERO CONFERMATE, FACEBOOK SARÀ COSTRETTA A VENDERE LA PIATTAFORMA...