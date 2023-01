FIATO ALLE POMPE! - DOPO 24 ORE DI PROTESTA, E' STATO REVOCATO LO SCIOPERO DEI BENZINAI - LE ASSOCIAZIONI DEI GESTORI FEGICA E FIGISC CONFCOMMERCIO HANNO REVOCATO LA SECONDA GIORNATA DI SERRATE "A FAVORE DEGLI AUTOMOBILISTI NON CERTO DEL GOVERNO"

sciopero dei benzinai 3

Da www.corriere.it

Sciopero revocato. Dalle 19 di oggi riaprono tutti i benzinai, inclusi i self service. Fegica e Figisc Confcommercio, le sigle sindacali finora contrarie a dimezzare di 24 ore la protesta, alla fine hanno aderito alla revoca del secondo giorno di sciopero annunciata martedì dalla Faib Confesercenti.

La scelta dopo l’ennesimo incontro al ministero delle Imprese (ex Mise) con i tecnici del dicastero. Un incontro che non ha portato passi avanti, ma che secondo le due sigle «insistere nel proseguire nell’azione di sciopero, utilizzata per ottenere ascolto dal Governo, non ha più alcuna ragione di essere».

E allora la scelta di interrompere la protesta: «È, quindi, a loro, ai cittadini - scrivono Fegica e Figisc in una nota - che i benzinai si rivolgono, non certo al governo, revocando il secondo giorno di sciopero già proclamato, eliminando ogni possibile ulteriore disagio, a questo punto del tutto inutile». Dunque dalle 19 di oggi (mercoledì) su strade e autostrade torneranno operativi tutti i benzinai, inclusi i self service.

fila per fare benzina 2