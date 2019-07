FIATO AI TRUMPONI: L'AERONAUTICA AMERICANA VOLAVA GIÀ NEL SETTECENTO! – PAROLA DI DONALD TRUMP CHE, DURANTE IL DISCORSO PER LE CELEBRAZIONI DEL 4 LUGLIO, SI È AVVENTURATO IN UNO SGANGHERATO RIFERIMENTO AGLI AEROPORTI CHE L'ESERCITO CREATO DAL CONGRESSO AVREBBE CONTROLLATO NEL 1775 – PECCATO CHE PER VEDERE DECOLLARE IL PRIMO VELIVOLO MOTORIZZATO DEI FRATELLI WRIGHT SI DOVETTE ASPETTARE IL 1903…(VIDEO)

L'aeronautica americana volava già nel Settecento? La gaffe è scappata a Donald Trump durante il suo discorso per le celebrazioni del 4 luglio, la festa nazionale statunitense. Colpa della pioggia e dello schermo sul quale scorre il discorso da leggere, ha spiegato il presidente che peraltro è incappato anche in altri scivoloni nel corso della sua orazioni.

Trump in particolare si è avventurato in uno sgangherato riferimento agli aeroporti che l'esercito creato dal Congresso avrebbe controllato nel 1775. «Il nostro esercito ha presidiato l'aria, ha speronato i bastioni, ha occupato gli aeroporti», ha detto Trump.

Dettaglio sfuggito al presidente: per vedere decollare il primo velivolo motorizzato dei fratelli Wright, in America, si dovette aspettare fino al 1903. Ha spiegato Trump: «Il teleprompter - cioè il suggeritore elettronico, in Italia noto anche come il “gobbo” - si è disattivato proprio a metà di una frase, non è la sensazione migliore quando si parla in tv davanti a milioni di persone. Probabilmente la pioggia ha mandato in tilt il teleprompter. Conoscevo il discorso alla perfezione e sono riuscito a tenerlo anche senza schermo».

