Da "www.repubblica.it"

donald trump muro con il messico

La Camera, controllata dai Democratici, fa causa all'amministrazione Trump contro la sua dichiarazione di emergenza al confine col Messico per finanziare il muro bypassando Capitol Hill. L'atto, depositato in una corte federale di Washington, sostiene che il provvedimento del tycoon agisce in aperto disprezzo della volontà del Congresso e mette in discussione i poteri del presidente di accedere a certi fondi per il muro semplicemente dichiarando una emergenza.

La causa indica come controparte non Trump ma alcuni suoi ministri (Tesoro, Difesa, Interni, Risorse naturali). Una causa analoga è già stata intentata da 21 stati Usa.

Oggi Trump ha visitato un tratto del confine Usa-Messico nella città californiana di Calexico, dove è stata costruita una nuova barriera. "Sembra grande, è migliore e molto più efficace del muro precedente", ha detto il presidente Usa. "E' migliore, più veloce e meno costoso.

DONALD TRUMP MURO

È un grande tratto dimuro", ha aggiunto l'inquilino della Casa Bianca che ha fatto il giro del nuovo muro di confine lungo 2,25 miglia che ha sostituito la vecchia recinzione. Gli agenti e gli sceriffi delle pattuglie di frontiera locali hanno poi discusso con lui alcuni dei problemi relativi alla sorveglianza del muro.

"Il nostro Paese è al completo, quindi tornate indietro", ha detto il presidente rivolgendosi direttamente ai migranti. "Non vi possiamo prendere più, il nostro Paese è al completo, la nostra area è piena, mi dispiace, quindi tornate indietro, le cose stanno così".

donald trump hamburger 4

Trump è poi tornato a respingere l'idea che i migranti che arrivano dai Paesi dell'America Centrale siano in fuga da violenze e persecuzioni, affermando che sono in maggioranza membri di gang che sono stati istruiti a presentarsi come rifugiati dai loro avvocati.

"E' una truffa, un falso, ed io conosco bene i falsi, ne ho appena affrontato uno", ha detto, riferendosi all'inchiesta sul Russiagate.

trump

Le parole di Trump sul fatto che l'America sia al completo e non abbia più posto per gli immigrati sono state definite "ridicole" dai democratici.

"Abbiamo le aziende agricole di tutto il Paese che hanno disperato bisogno di lavoratori, come le aziende edili della California e di altri Stati - ha detto Pramila Jayapal, deputata dello stato di Washington - e l'immigrazione è sempre stata non solo una questione di regole ma di quello che siamo come Paese".

DONALD TRUMP

Intanto la Nbc solleva una nuova polemica: secondo il network, la prima sezione del Muro terminata lo scorso anno che Trump rivendica come merito della sua amministrazione, era stata approvata dall'ex presidente Barack Obama. Quella barriera di cica 3,2 chilometri era stata inizialmente costruita negli anni Novanta con pezzi di metallo riciclati e poi, durante l'amministrazione Obama, nel 2009, è stato approvato il suo ammodernamento.

MURO TRUMP

Rinnovata nuovamente nel 2018 e completata lo scorso ottobre, è stata denominata, con una targa, la prima porzione del Muro di Trump. "Questa targa è stata messa il 26 ottobre del 2018 per commemorare il completamento della prima sezione del Muro di confine del presidente Trump", recita l'insegna con il sigillo della Casa Bianca.

murales muro con il messico