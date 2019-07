29 lug 2019 19:54

FIDANZATI CANNIBALI E DOVE TROVARLI – UN 38ENNE AMERICANO HA UCCISO A COLTELLATE L’EX COMPAGNA DI 46 ANNI E DOPO LE HA MANGIATO IL CERVELLO, IL CUORE E IL POLMONE: LA DONNA È STATA TROVATA CON PARTI DEL CRANIO RIMOSSE E AVVOLTA IN UNA TENDA DA CAMPEGGIO IN UN BAGNO DI CASA - AL MOMENTO DELL’OMICIDIO, L’UOMO ERA IN LIBERTÀ VIGILATA PER AVER UCCISO SOTTO EFFETTO DI DROGHE L’EX FIDANZATA 17ENNE IN UN RAPTUS DI GELOSIA…