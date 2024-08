23 ago 2024 18:09

IL FIDANZATO DI SHARON VERZENI È STATO CONVOCATO PER LA TERZA VOLTA DAI CARABINIERI – SERGIO RUOCCO È TORNATO IN CASERMA, SEMPRE COME PERSONA INFORMATA SUI FATTI (QUINDI SENZA AVVOCATO). ED È USCITO SOLO DOPO ALCUNE ORE: “IO STANCO? NON SONO MAI STANCO” – I CARABINIERI SONO TORNATI NELLA VILLETTA IN CUI LA 33ENNE BARISTA E RUOCCO VIVEVANO INSIEME E HANNO PORTATO VIA PC E ALTRI DISPOSITIVI DELLA COPPIA – A UN MESE DALL’OMICIDIO SI BRANCOLA ANCORA NEL BUIO – L’ULTIMA FRASE DELLA VERZENI: “MI HA ACCOLTELLATO”