3, 2, 1... FIGHT! - BOTTE DA ORBI FUORI DAL FAMOSO RISTORANTE ITALIANO "CARMINE" DI NEW YORK - TRE DONNE DI COLORE HANNO SCATENATO UNA MEGA RISSA PESTANDO UNA HOSTESS ASIATICA CHE LE AVREBBE APPELLATE IN MODO RAZZISTA - IL RISTORANTE NEGA LE ACCUSE, MA INTANTO GLI ATTIVISTI DEL MOVIMENTO "BLACK LIVE MATTERS" HANNO ORGANIZZATO MANIFESTAZIONI E PROTESTE FUORI DAL LOCALE E... - VIDEO

Una hostess asiatica del famoso ristorante italiano da Carmine di New York è stata aggredita ieri da tre donne di colore che l’hanno accusata di averle chiamata “nere”. Il ristorante, che è stato accusato dal movimento Black Live Matters di non voler condividere le immagini dell’aggressione, ha pubblicato oggi un nuovo filmato in cui mostra cosa è successo dentro e fuori dal locale.

Nel video, si vedono le texane Kaeita Rankin, 44 anni, sua nipote Tyonnie Keshay Raankin e Sally Recelle Lewis, 49 anni, entrare nel ristorante per partecipare a un festeggiamento già in corso. Le donne mostrano la prova della vaccinazione e vengono fatte entrare, accompagnate dalla hostess che le precede, mentre tre uomini che le accompagnavano restano fuori perché privi del pass.

Ma un certo punto le donne si girano verso la porta. La scena si sposta all’esterno dove si trasforma rapidamente in una rissa. Il video è privo di audio, quindi non è chiaro che cosa abbia scatenato la reazione delle tre donne, che sostengono di essere state appellate in modo razzista.

Lunedì gli attivisti del Black Live Matters si sono radunati da Carmine a sostegno delle donne, cantando “F*** you Camine’s, “Cancel Carmine” e “Carmine’s are razzist”. Il ristorante però nega che la hostess abbia usato parole razziste.

Inizialmente il ristorante aveva sostenuto che le donne erano prive del pass vaccinale, ma poi ha ritrattato questa versione, definendo l’attacco come «brutale e completamente non provocato». Le donne sono state arrestate, mentre la hostess è stata portata ospedale.

