3, 2, 1 FIGHT! – BOTTE DA ORBI TRA LE ATTRICI DI HOLLYWOOD CHE HANNO PRESO PARTE ALLA "BOSS BITCH FIGHT CHALLENGE", LA SPETTACOLARE RISSA IN CUI LE CELEBRITÀ SI SONO MENATE VIRTUALMENTE PER DARE UN CALCIO ALLA NOIA DEL LOCKDOWN: TRA LE PROTAGONISTE MARGOT ROBBIE, SCARLETT JOHANSSON E CAMERON DIAZ CHE HANNO FATTO FINTA DI DARE CALCI E PUGNI ALL’OBIETTIVO DELLO SMARTPHONE PER… VIDEO

Da "www.repubblica.it"

Hanno interpretato i personaggi femminili più famosi nella storia recente del cinema e della televisione e si sono unite tutte insieme per realizzare un video straordinario. Margot Robbie, Scarlett Johansson e Cameron Diaz sono solo alcune delle celebrità femminili che hanno preso parte al video "Boss B **** Fight Challenge" .

La clip è stata ideata dall'attrice e stuntwoman Zoë Bell, nota per aver preso come controfigura i pugni al posto di Uma Thurman in "Kill Bill" e Lucy Lawless in "Xena: Warrior Princess". "Ecco qui......! Prendiamo a calci la noia del lockdown! Signore, siete tutte le mie eroine ", ha scritto su Instagram l'attrice.

Nella lista è difficile contare il numero delle star hollywoodiane che hanno partecipato: da Drew Barrymore a Rosario Dawson, da Halle Berry a Daryl Hannah.

