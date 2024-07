FIGLI DI PUTIN! - LE DRAMMATICHE IMMAGINI DELL'OSPEDALE PEDIATRICO DI KIEV, COLPITO DELIBERATAMENTE DA UN MISSILE LANCIATO DALL'ESERCITO RUSSO: È STATA DISTRUTTA UNA STRUTTURA DI DUE PIANI UTILIZZATA PER EFFETTUARE LE DIALISI - I MEDICI HANNO PROVATO A METTERE IN SALVO I PAZIENTI, MA NON TUTTI CE L'HANNO FATTA. I TESTIMONI: "C'ERANO CHIRURGHI CHE STAVANO OPERANDO" - MOSCA NEGA LE ACCUSE E PUNTA IL DITO SULL'ESERCITO DI KIEV, MA I VIDEO DEL MISSILE MODELLO "KH-101" CHE SI ABBATTE SULL'OSPEDALE INCHIODANO PUTIN...

1.MELONI, SPAVENTOSE LE IMMAGINI DEI BIMBI IN OSPEDALE KIEV

attacco russo su ospedale di kiev 1

(ANSA) - "Le immagini dei bambini malati oncologici per strada a seguito del bombardamento dell'ospedale pediatrico di Kiev mi sembrano spaventose": così la premier Giorgia Meloni, a Washington per il vertice della Nato.

"Quando si aggredisce così la popolazione civile, e lo si fa con questa veemenza accanendosi sui bambini, i segnali che arrivano sono decisamente altri rispetto a quelli che una certa propaganda russa vorrebbe far passare", ha aggiunto Meloni riferendosi alla dichiarata volontà di Mosca di cercare soluzioni pacifiche al conflitto in Ucraina.

2.MISSILI SUI BAMBINI

Estratto dell'articolo di Giuseppe Agliastro per “La Stampa”

attacco russo su ospedale di kiev 3

Un ammasso di macerie, mattoni e pezzi di metallo. Dall'edificio semidistrutto si solleva ancora del fumo, mentre centinaia di persone hanno formato una catena umana per rimuovere i detriti alla ricerca disperata di sopravvissuti. Sono le terribili immagini che arrivano dall'ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev: gravemente danneggiato ed evacuato dopo uno dei raid che ieri si sono abbattuti sull'Ucraina portando un'altra tremenda ondata di morte e devastazione nel Paese invaso dalle truppe di Putin.

attacco russo su ospedale di kiev 2

Secondo le autorità, si tratta di uno degli attacchi più sanguinosi degli ultimi mesi. I bilanci ufficiali parlano di decine di vittime: come minimo 36 morti e 154 feriti in cinque città ucraine. Almeno 22 morti e 82 feriti solo nella capitale Kiev. Ma non è chiaro quante siano le vittime nell'ospedale per bambini. [...]

I giornalisti sul posto raccontano scene drammatiche dopo l'esplosione: madri con in braccio i figli sporchi di sangue e polvere, sale operatorie distrutte, bimbi sottoposti a chemioterapia assistiti per strada. Il dottor Tymofii Dvorovyi, uno dei medici dell'ospedale, dice al New York Times di essere riuscito a mettere in salvo i suoi piccoli pazienti facendogli raggiungere un rifugio antiaereo. «Non so degli altri dipartimenti», aggiunge però. «C'erano chirurghi che stavano operando».

attacco russo su ospedale di kiev 20

Nel territorio dell'ospedale è stata completamente sventrata una struttura di due piani dove pare si effettuassero le dialisi. Ma anche l'edificio principale è seriamente danneggiato.

Kiev sostiene che le forze russe abbiano lanciato in tutto 38 missili e che 30 di essi siano stati abbattuti. Secondo le autorità ucraine, l'ospedale pediatrico sarebbe stato colpito da uno di questi razzi: un missile da crociera russo Kh-101, del quale sarebbero stati ritrovati i frammenti sul luogo dell'esplosione.

Mosca, come sempre, respinge le accuse: ribatte che a provocare quei terribili danni all'ospedale per bambini sia stata la contraerea di Kiev e parla di non meglio precisate operazioni di "false flag" per «ottenere ulteriori finanziamenti» e «continuare la guerra». La presidenza ucraina punta invece fermamente il dito contro la Russia di Putin accusandola di aver «deliberatamente preso di mira» i bambini. E Reuters e New York Times affermano di aver "verificato" un video che mostrerebbe un missile volare ad alta velocità con «una traiettoria ripida» verso l'area dell'ospedale. [...]

attacco russo su ospedale di kiev 21

Un'altra strage di innocenti in questa terribile guerra. Una raffica di raid che ha scatenato indignazione in tutto il mondo, soprattutto dopo la notizia dei danni all'ospedale Okhmatdyt: il centro pediatrico più grande di tutta l'Ucraina. Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha parlato di attacchi «particolarmente scioccanti».

E il neo premier britannico Keir Starmer ha dichiarato che «attaccare bambini innocenti è la più depravata delle azioni». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha denunciato gli attacchi come «crimini di guerra», mentre il capo della diplomazia Ue, Josep Borrell, ha accusato la Russia di Putin di «prendere di mira spietatamente i civili ucraini». «La Russia non può affermare di ignorare dove volano i suoi missili e deve essere ritenuta pienamente responsabile di tutti i suoi crimini», ha tuonato Zelensky [...]

attacco russo su ospedale di kiev 19

3.UN MISSILE RUSSO KH-101 ERA PUNTATO DIRETTAMENTE SULL’OSPEDALE PEDIATRICO DI KYIV, ECCO TUTTE LE PROVE NEI VIDEO E FOTO

Estratto dell’articolo di Jacopo Iacoboni per “La Stampa”

Benché il ministero della Difesa russo dichiari che l’ospedale pediatrico è stato colpito dai detriti di un missile abbattuto dalla contraerea ucraina, diverse evidenze e fonti aperte osint (acronimo di “open source intelligence” research) che emergono mostrano invece in modo difficile da confutare che il razzo ha colpito direttamente l’ospedale, nel quale sono stati già trovati anche alcuni resti della parte posteriore del missile.

attacco russo su ospedale di kiev 5

Mosca definisce la notizia del missile russo sull’ospedale una provocazione «alla vigilia del prossimo incontro (vertice) dei suoi sostenitori della NATO». I russi sostengono che «le foto e le riprese video pubblicate da Kiev confermano chiaramente la distruzione dovuta alla caduta di un missile di difesa aerea ucraino lanciato da un sistema missilistico antiaereo all’interno della città».

In realtà, stando a un video pubblicato da Unian, l’attacco delle forze armate russe contro un ospedale pediatrico è stato un colpo diretto e non una caduta accidentale di detriti, come mostrano le riprese della scena: si vede un missile completamente integro puntare e colpire l’ospedale, in angolazione quasi perpendicolare all’edificio.

attacco russo su ospedale di kiev 4

L’esperto militare ucraino Leonid Dmitriev spiega: «È chiaro che il razzo sta volando sotto controllo, non ci sono segni di danni». E diversi altri analisti militari concordano. Anche sul tipo di missile che impatta sull’edificio. Il luogo dell'incidente è stato geolocalizzato da un esperto militare tedesco, Julian Repke, la cui analisi conferma che il filmato mostra esattamente il razzo caduto su Okhmatdyt (Repke è convinto anche che il missile sia stato lanciato da un bombardiere Tu-95, che al momento del lancio si trovava sopra il Mar Caspio).

attacco russo su ospedale di kiev 18

Il missile utilizzato dai russi appare essere un Kh-101, stando almeno a tre immagini diffuse dalla SBU ucraina, scattate sul luogo dell'impatto. Si tratta dei frammenti dell’alloggiamento della parte posteriore del missile Kh-101, con tanto di numero di serie e parte del volante dello stesso missile. Il missile finito sull’ospedale non è simile a quelli lanciati dai sistemi antiaerei di cui dispone Kyiv, ha detto ad Agentstvo l’analista militare Yan Matveev.

Anche secondo lui, la forma del corpo del razzo e della coda, così come la posizione delle ali, corrispondono al missile da crociera russo Kh-101. Frammenti di un eventuale missile antiaereo cadrebbero (con ogni probabilità derivante dallo studio di eventi paragonabili del passato) verticalmente, e non lungo una traiettoria inclinata, come si vede nel video, spiega l’esperto militare Yuri Fedorov. Il missile non ha ruotato attorno al proprio asse, il che indica l'assenza di danni subiti durante il volo. [...]

attacco russo su ospedale di kiev 6

Secondo l’indagine dei servizi segreti ucraini, che stanno condividendo le prime evidenze che emergono, il missile Kh-101 era puntato incontrovertibilmente contro l’ospedale, il che ammonterebbe, sostiene l’Sbu, a un crimine di guerra. [...]

«Il servizio di sicurezza – dicono a Kyiv – farà tutto il possibile affinché il nemico riceva la massima punizione per ciascuno dei suoi crimini di guerra, compreso l’attacco di oggi all'Ucraina. Questa punizione sarà sia legale che morale. Uno stato terrorista non è un concetto astratto. Ci sono nomi specifici degli assassini. E niente li salverà dalla giustizia», spiega il direttore della SBU Vasyl Malyuk.

attacco russo su ospedale di kiev 7 attacco russo su ospedale di kiev 17

