I FIGLI DEI RICCONI SONO TALMENTE ANNOIATI CHE LA LORO UNICA PREOCCUPAZIONE È IL GENDER (I POVERACCI HANNO ALTRI PROBLEMI) – UNO DEI FIGLI DI ELON MUSK, IL 18ENNE XAVIER, HA INIZIATO LA PROCEDURA PER CAMBIARE GENERE E PRENDERE IL COGNOME DELLA MADRE: VUOLE CHIAMARSI VIVIAN JENNA WILSON PER RECIDERE OGNI LEGAME CON L'INGOMBRANTE PADRE – INTANTO JENNIFER LOPEZ HA PORTATO LA FIGLIA EMME SUL PALCO DI UN’ESIBIZIONE A LOS ANGELES, E SI È RIVOLTA A LEI USANDO IL PRONOME NEUTRO “LORO”…

Usa: figlio di Elon Musk vuole cambiare genere e cognome

(ANSA) - Uno dei figli di Elon Musk ha iniziato la procedura per cambiare nome e genere. Lo riporta il sito di gossip Usa Tmz. Xavier, che ha 18 anni, vuole chiamarsi Vivian Jenna Wilson, prendendo il cognome di sua madre.

Sui documenti ufficiali depositati presso un tribunale di Los Angeles si legge che il figlio del fondatore della Tesla ha avviato la pratica per una questione di "identità di genere e il fatto che non desidero essere imparentato con il mio padre biologico in alcun modo o forma". Musk ha sette figli: Griffin, Vivian, Kai, Saxon, Damian, che ha avuto con la scrittrice Justine Wilson, con la quale è stato sposato dal 2000 al 2008, e X AE A-XI ed Exa Dark Sideræl, con la cantante Grimes. (ANSA).

Usa: Jennifer Lopez presenta la figlia usando il pronome neutro

(ANSA) - Jennifer Lopez ha presentato la figlia 14enne Emme sul palco prima di un'esibizione insieme a Los Angeles usando il pronome neutro "loro". Lo riportano i media americani. "Chiedo sempre a loro di cantare con me ma non lo fanno mai quindi questa è un'occasione molto speciale, perché sono molto, molto impegnati e costosi", ha detto la popstar 52enne introducendo la figlia al Blue Diamond Gala. Lopez e la figlia si sono poi esibite in una versione del pezzo 'Thousand years' di Christina Perri. "Valgono ogni singolo penny, loro sono il mio partner di duetti preferiti", ha proseguito la star di 'Let's get loud'.

