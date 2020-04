UN FILM GIÀ VISTO: IN BRASILE I DETENUTI INIZIANO A RIBELLARSI E CHIEDONO DI USCIRE. SUI SOCIAL GIRA IL VIDEO DI UN RECLUSO CON IL VOLTO COPERTO CHE DENUNCIA LE CONDIZIONI DISPERATE IN CUI VIVONO – IN IRAN I CONTAGI (UFFICIALI) TORNANO AD AUMENTARE: NELLE ULTIME 24 ORE I POSITIVI SONO AUMENTATI DI QUASI 3MILA UNITÀ… – VIDEO

Sono oltre un milione i casi di coronavirus nel mondo secondo gli ultimi dati della John Hopkins University. I casi di contagio sono ora 1.016.128, i morti 53.146 e le persone guarite 211.615. Per quanto riguarda le vittime, gli Stati Uniti hanno registrato un triste record nelle ultime 24 ore, con 1.169 vittime in un giorno. Superato quindi il primato italiano dei 969 morti del 27 marzo. Gli Usa hanno al momento 243.453 casi positivi, più del doppio dell'Italia, e quasi 6.000 decessi.

Tra i paesi più colpiti, dopo l'Italia, c'è la Spagna e secondo le indiscrezioni pubblicate stamani dal giornale 'El Confidencial', che cita fonti governative, Madrid potrebbe estendere il lockdown del paese fino al prossimo 26 aprile.

Iran, oltre 53mila casi. Sono 53.183 i casi di coronavirus confermati in Iran, con 2.715 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono 134. Il bilancio complessivo sale quindi a 3.294 decessi. Le persone guarite aumentano inoltre a 17.935. Lo riferisce il ministero della Salute di Teheran.

Spagna supera i contagi dell'Italia. In Spagna nelle ultime 24 ore si sono registrate 932 nuove vittime per il coronavirus. I casi complessivi di contagio salgono a 117.710, 7.472 in un giorno, superando al momento l'Italia (115.242), in attesa dei nuovi dati di stasera. Lo rileva El Pais.

Wuhan, nuova raccomandazione: restate a casa. I residenti di Wuhan, epicentro del Covid-19, sono stati avvisati sulla necessità di rafforzare «le misure di auto-tutela», restando a casa ed evitando di uscire se non per necessità al fine di scongiurare la ripresa dei contagi. In un comunicato postato sul sito della città, il segretario del Partito comunista locale Wang Zhonglin ha detto che «il rischio di rimbalzo della pandemia resta alto a causa di fattori interni ed esterni». Sono ragioni che spingono a «mantenere le misure di prevenzione e controllo». La città allenterà l'8 aprile lo stop ai viaggi in uscita.

Brasile, detenuti chiedono di uscire. Un gruppo di detenuti di un carcere di Brasilia ha riferito di trovarsi in una situazione «disperata» a causa del coronavirus e ha chiesto di essere autorizzato ad uscire dalla struttura. «Chiediamo che ci facciano fronteggiare questa situazione con le nostre famiglie, c'è il rischio di morte, qui siamo tutti insieme, se uno ha il coronavirus veniamo tutti contagiati, siamo disperati», ha detto un recluso con il volto coperto in un video trasmesso sui social. Il filmato è stato girato nel Centro di progressione penitenziaria di Brasilia, destinato ai detenuti che si trovano in regime di semilibertà. Per prevenire la diffusione della malattia, la magistratura brasiliana ha sospeso le uscite dei prigionieri, una decisione che il mese scorso ha provocato l'evasione di un migliaio di reclusi da quattro carceri di San Paolo.

