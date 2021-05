FILM SDOLCINATO, SUCCESSO ASSICURATO! - UN NUOVO STUDIO HA SCOPERTO IL MOTIVO SCIENTIFICO PER CUI CI PIACCIONO COSI’ TANTO LE ‘’ROMCOM’' – SCIENZIATI AMERICANI HANNO SCOPERTO CHE LE COMMEDIE AIUTANO AD ABBASSARE LO STRESS E LA PRESSIONE SANGUIGNA, MENTRE I FILM HORROR FANNO BATTERE FORTE IL CUORE E AUMENTANO L'ADRENALINA (MA VA') – PER LE COMMEDIE ROMANTICHE, IL LORO SUCCESSO E’ ATTRIBUITO A…

Un nuovo studio si tuffa nella scienza dietro ai film "piacevoli" per rivelare perché pellicole come "Love Actually" e "Pretty Woman" fanno ridere e sorridere gli spettatori, anche quando le preoccupazioni del mondo reale riempiono le loro vite.

Un team della Max Planck Society ha scoperto che questi film noti come ‘’Rom Com’’ (Romantic Comedy) hanno un elemento di umorismo, un lieto fine classico e alcune trame e personaggi ricorrenti. Questi in genere includono un estraneo in cerca di amore, che si dimostra degno e combatte contro circostanze avverse fino a quando non trovano un ruolo appropriato nella comunità.

Queste caratteristiche sono spesso incorporate in un'ambientazione fiabesca, un altro aspetto tipico del genere che contribuisce notevolmente alla sua percepita leggerezza e questi elementi combinati aiutano a creare un film piacevole.

I film possono generare risposte emotive diverse per ogni spettatore, che variano dalla felicità alla tristezza fino al terrore. Mentre le commedie aiutano ad abbassare lo stress e la pressione sanguigna, i film horror fanno battere forte il cuore e aumentano l'adrenalina.

Secondo gli scienziati le commedie romantiche hanno un potenziale particolarmente alto di elevazione emotiva. I risultati dello studio forniscono indizi su quali caratteristiche relative ai contenuti devono avere i film affinché il pubblico si senta particolarmente bene mentre li guarda.

Tuttavia, questi film che migliorano l’umore non sono solo quelli con romanticismo e umorismo, ma anche quelli con un piccolo dramma.