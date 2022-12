FILO-RUSSO? FILA VIA! – DOPO LE POLEMICHE, IL TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI DI MILANO HA CANCELLATO L’ESIBIZIONE DEL BALLERINO PUTINIANO, SERGEI POLUNIN, PREVISTA PER IL 28 E 29 GENNAIO – IL DIRETTORE GIANMARIO LONGONI: “NON C’È IL CLIMA PER RAPPRESENTARE UNO SPETTACOLO D’ARTE E TRARNE LE SENSAZIONI CORRETTE. FORSE IL CLIMA È CAMBIATO PER SEMPRE” – I TATUAGGI SUL PETTO DEL BALLERINO: IL FACCIONE DI PUTIN E IL SOLE NERO NAZISTA…

Cancellato Sergei Polunin, il ballerino filo-Putin, dal cartellone degli Arcimboldi, dove aveva in programma per il 28 e il 29 gennaio la sua sola esibizione italiana in «Rasputin-Dance Drama». Lo ha comunicato ieri al Corriere il direttore Gianmario Longoni. La decisione è stata presa «d'accordo con la compagnia. Non c'è il clima per rappresentare uno spettacolo d'arte e trarne le sensazioni corrette. Forse il clima è cambiato per sempre».

Il riferimento è alla campagna lanciata da associazioni della diaspora ucraina e bielorussa per chiedere al teatro e al Comune di Milano di cancellare lo show. Per molti critici Polunin è il più grande ballerino vivente; per tutti è il più controverso. Ucraino di Kherson, ma filorusso tanto da avere sul petto tre tatuaggi di Putin (e un «sole nero» nazista), negli anni ha detto frasi come «Putin è la mia luce» e attaccato donne, obesi, neri.

Gli Arcimboldi e il Comune di Milano hanno ricevuto centinaia di messaggi. Lo stesso è accaduto a Polunin all'Opéra di Parigi, a Berlino, a Praga. Seguita a esibirsi in Russia, dove ha partecipato a uno show per finanziare l'Armata.

