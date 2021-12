FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA – PFIZER HA ANNUNCIATO CHE LA TERZA DOSE DEL VACCINO GARANTISCE UNA PROTEZIONE CONTRO LA VARIANTE OMICRON: IL BOOSTER MOLTIPLICA FINO A 25 VOLTE GLI ANTICORPI MENTRE LE DUE DOSI OFFRONO COMUNQUE UNA PROTEZIONE CONTRO I SINTOMI PIU' GRAVI – PER L’OMS L’OMICRON È PIÙ CONTAGIOSA, MA “LA MALATTIA È PIÙ LIEVE RISPETTO ALLA DELTA…”

Nic.Car. per "la Stampa"

Variante Omicron

Contro Omicron serve il booster. La terza dose di vaccino garantisce un livello di protezione simile a quello osservato dopo due dosi contro il virus originale e le varianti finora conosciute. Pfizer-Biontech danno la notizia che tutti (per prime le due aziende farmaceutiche produttrici) speravano.

pfizer 5

I test effettuati in laboratorio hanno mostrato come il richiamo moltiplichi fino a 25 volte gli anticorpi e «sebbene due dosi del vaccino possano ancora offrire protezione contro malattie gravi causate dal ceppo Omicron - ha spiegato l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla - da questi dati preliminari è chiaro che la protezione è migliorata con una terza dose del nostro vaccino». In ogni caso, è stato avviato lo sviluppo di un siero aggiornato per contrastare Omicron e «si prevede che i primi lotti potranno essere consegnati nel marzo 2022», ovviamente dopo la procedura di autorizzazione.

Covid Sudafrica 6

L'attività di aggiornamento non modificherà la capacità di produzione del vaccino, con una stima di quattro miliardi di dosi in distribuzione nel corso del prossimo anno. Secondo il presidente americano, Joe Biden, i dati forniti da Pfizer «rafforzano quelli che i miei consiglieri medici stanno sottolineando: la dose di richiamo ci dà la massima protezione - ha scritto su Twitter - chiunque sia idoneo e non lo ha ancora fatto, dovrebbe fare il richiamo oggi».

vaccino pfizer

Non a caso, dall'Organizzazione mondiale della sanità si affrettano a ribadire l'efficacia dei vaccini al momento disponibili: «Non ci sono indicazioni che facciano dubitare che i vaccini proteggano contro la variante Omicron - ha dichiarato il responsabile Oms per le emergenze Michael Ryan - hanno dimostrato il loro potere contro tutte le varianti comparse finora, in termini di gravità della malattia e di ricoveri, e non c'è alcuna ragione per pensare che non sia lo stesso in questo caso».

VARIANTE OMICRON

D'altra parte, il rischio che Omicron provochi un aumento dei positivi al virus è concreto, come ha ammesso lo stesso direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus: «Rispetto alle precedenti varianti, può contagiare più facilmente le persone che hanno già contratto il virus o che sono state vaccinate - ha spiegato - I dati che arrivano dal Sudafrica suggeriscono un aumento del rischio di reinfezione, ma ci sono anche alcune prove sul fatto che Omicron causi una malattia più lieve rispetto a Delta».

VACCINO PFIZER 1

Lo studio in questione, piccolo e preliminare (14 campioni di plasma di 12 vaccinati), è quello eseguito in vitro dal gruppo di ricercatori guidato da Alex Sigal, dell'Africa Health Research Institute: sembra emergere un calo di 40 volte della protezione offerta dal vaccino di fronte alla mutazione che rende il virus più trasmissibile. La contagiosità, quindi, è nettamente maggiore, ma la capacità di neutralizzazione non verrebbe persa del tutto a causa di Omicron: pare si mantenga più elevata nelle persone precedentemente infettate e poi vaccinate con due dosi.

CORONAVIRUS AFRICA

In quest' ottica si intuisce il ruolo chiave che potrebbero giocare i booster. In Europa sono 337, in 21 Paesi, i casi accertati di positivi alla variante Omicron, secondo i dati aggiornati dell'Ecdc (Centro europeo per il controllo delle malattie). In Italia sono 13, di cui 7 solo in Campania, dove era stato individuato il primo paziente: il manager Eni della provincia di Caserta, che aveva contagiato tutta la famiglia, proprio ieri ha fatto sapere di essere guarito dopo tre settimane con sintomi lievi.

PFIZER VACCINO PFIZER VARIANTE OMICRON Casi di coronavirus in Sudafrica Covid Sudafrica 4 Covid Sudafrica 5 Covid Sudafrica 3 AFRICA - VACCINAZIONI COVID