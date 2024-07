FINALMENTE CI SIAMO TOLTI DALLE PALLE IL MATRIMONIO DI ‘STI RICCONI! – DOPO QUATTRO MESI DI FESTE E CAFONATE IN GIRO PER IL MONDO, IL RAMPOLLO ANANT AMBANI, FIGLIO DELL'UOMO PIÙ RICCO DELL'INDIA, E RADHIKA MERCHANT SONO CONVOLATI A NOZZE A MUMBAI: CONSIDERANDO IL TOUR A CUI I MILIARDARI HANNO COSTRETTO GLI OSPITI, SCARROZZATI DA UNA PARTE ALL’ALTRA DEL GLOBO, IL MATRIMONIO SAREBBE COSTATO 600 MILIONI DI DOLLARI. UNA CIFRA MONSTRE, MA CHE RAPPRESENTA SOLO LO 0,5% DELLA FORTUNA DEGLI AMBANI – ALLE CAFONISSIME NOZZE SONO STATI AVVISATI TONY BLAIR CON LA MOGLIE, KIM KARDASHIAN CON LA SORELLA CHLOE E… - VIDEO

Ci sono matrimoni grossi, esagerati, opulenti. E poi c’è il matrimonio Ambani. Sono iniziate venerdì 12 luglio le celebrazioni per la tanto attesa unione tra Anant Ambani, il figlio dell'uomo più ricco dell'India (e uno degli uomini più potenti d’Asia), con l'ereditiera Radhika Merchant.

Nel darne notizia per la terza volta in poco meno di sei mesi, la stampa di mezzo mondo ha dovuto spiegare che non si trattava di una erronea ripetizione: semplicemente, questo matrimonio stravagante (anche su Corriere ne abbiamo scritto in più occasioni) ha previsto talmente tanti, quanto sfarzosi, festeggiamenti pre-nuziali da far cadere molti commentatori occidentali in inganno.

tony blair e la moglie

Festeggiamenti iniziati mesi fa

In questo lungo tour della coppia verso la fatidica data, non è mancata nemmeno una tappa italiana, quella a maggio in una Portofino blindata persino ai locali, così come i concerti (pagati milioni) che hanno coinvolto Rihanna e Justin Bieber, o le feste a tema, con tanto di animali esotici al seguito. Ora, però, ci siamo davvero: quella cominciata venerdì e che durerà circa 3 giorni è davvero la festa finale. Con ospiti d’eccezione. Tra i volti più noti, atterrati in una Mumbai avvolta da un monsone battente, ci sono Kim e Khloé Kardashian, Nick Jonas e Priyanka Chopra e l'ex primo ministro britannico Tony Blair. Tutti accorsi a rendere omaggio al giovane Ambani e alla sua sposa.

Chi sono gli sposi

Come abbiamo già raccontato, lo sposo è Anant Ambani, 29 anni, figlio dell’imprenditore multimilionario Mukesh Ambani e di Nita Ambani, ex ballerina classica indiana. Con un patrimonio netto stimato attorno ai 120 miliardi di dollari, la famiglia è a capo di Reliance Industries, conglomerato i cui interessi spaziano dall'energia alle telecomunicazioni, dal tessile alla chimica, fino all’intrattenimento: a febbraio, infatti, la Disney ha stretto con Reliance un accordo da 8,5 miliardi di dollari.

kim e chloe kardashian

Anant, come del resto i fratelli gemelli Isha e Aakash Ambani, fa parte del consiglio di amministrazione del conglomerato, e ha un patrimonio netto che è stato stimato attorno ai 40 miliardi di dollari. Dal canto suo, la neo-sposa Radhika Merchant, 29 anni, è figlia di Viren e Shaila Merchant, fondatori dell'azienda farmaceutica Encore Healthcare, il cui valore è stimato attorno ai 20 miliari di dollari. I due sarebbero stati presentati da amici comuni nel 2017 e l’anno successivo sarebbe stati visti insieme al matrimonio di Nick Jonas e Priyanka Chopra, per poi scambiarsi una promessa di impegno, la tradizionale cerimonia Roka, a dicembre 2022 nel suggestivo tempio Shrinathji a Nathdwara, in Rajasthan.

gianni infantino e la moglie

Costi, ospiti e controversie

Sul costo di questo matrimonio, non ci sono cifre ufficiali ma secondo una stima della Bbc parliamo di qualcosa tra i 132 e i 156 milioni di dollari, mentre secondo il Daily Mail tra sicurezza, trasporti, cibo e cachet degli artisti, si sale almeno a 320 milioni di dollari. Il Guardian ricorda che considerando gli ultimi cinque mesi, è possibile parlare di un totale di oltre 600 milioni di dollari, somma considerevole che tuttavia rappresenta solo lo 0,5% della fortuna degli Ambani.

mona kattan e hassan elamin

La pubblica manifestazione di opulenza ha attirato numerose critiche, soprattutto a fronte della crescente disuguaglianza che si vive in India, dove accanto a una massa ingente di poveri, il numero di miliardari è cresciuto al punto che, a seconda delle stime, l’1% più ricco del Paese potrebbe arrivare a possedere oltre il 40% della ricchezza nazionale. Certo, voci si levano a favore dell’apporto al Pil nazionale della grande carovana matrimoniale degli Ambani, e non solo: secondo un recente rapporto di Jefferies, gli indiani spendono per i matrimoni dei loro figli il doppio rispetto alla loro istruzione.

Il «matrimonio dei reali dell'India»

Venerdì 12 luglio è stato, come abbiamo scritto, il primo giorno del matrimonio. Iniziato, va detto, non certo sotto i migliori auspici. Il Dipartimento meteorologico indiano ha emesso un'allerta arancione per la regione del Maharashtra, dove si trova Mumbai, parlando di forti rovesci e allagamenti per i prossimi cinque giorni. È quindi sotto la pioggia che i primi ospiti si sono presentati al Jio World Drive di Mumbai, il grandioso centro culturale, con tanto di maxi teatro e polo museale, inaugurato nel marzo 2022 dalla famiglia Ambani.

il matrimonio di anant ambani radhika merchant 3

A sfilare sul red carpet, tra gli altri, l'attore John Cena; giovedì sera erano sbarcati appositamente anche Tony Blair e Boris Johnson. Testate locali danno per certi gli inviti a Mike Tyson, David Beckham e all’ex segretario di Stato americano John Kerry. Non ancora confermata, ma ampiamente rumoreggiata, la presenza di Adele, Drake e Lana Del Rey, in cima alla lista degli artisti attesi nelle prossime sere. La stampa indiana da per certa anche la presenza del primo ministro indiano, Narendra Modi, anche se non è sulla lista ufficiale degli invitati.

