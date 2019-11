FINALMENTE! DA OGGI POTRETE IMPEDIRE ALLE PERSONE DI AGGIUNGERVI AI GRUPPI WHATSAPP CONTRO LA VOSTRA VOLONTÀ - NEL NUOVO AGGIORNAMENTO L’APPLICAZIONE DI MESSAGGISTICA DÀ PIÙ CONTROLLO AI SINGOLI UTENTI SULLE ODIATISSIME CHAT CONDIVISE - L’AMMINISTRATORE DI UN GRUPPO A CUI NON AVETE DATO IL VIA LIBERA POTRÀ PERÒ…

Enrico Forzinetti per www.corriere.it

Una piccola rivoluzione interesserà presto i Gruppi su WhatsApp. L’app di messaggistica ha infatti annunciato che rilascerà un aggiornamento che darà maggior controllo ai singoli utenti su chi può o meno aggiungerli. Per decidere l’opzione preferita si dovrà andare su «Impostazioni» e selezionare nell’ordine le voci «Account > Privacy > Gruppi».

L’amministratore di un gruppo a cui viene impedito l’inserimento di un utente a causa delle sue impostazioni di privacy può però inviare una notifica in privato alla persona che avrà tre giorni di tempo per decidere se voler prendere parte o meno alla chat di gruppo. Di fatto l’obiettivo è quello di offrire all’utente un filtro per decidere chi non può inserirlo direttamente in un Gruppo.

Mezza novità

Quella annunciata da WhatsApp non è però una totale novità: già nello scorso aprile l’app aveva parlato dell’introduzione di un’impostazione analoga, in cui però la terza opzione era «Nessuno», ossia il blocco all’aggiunta automatica in un Gruppo per qualsiasi persona. Una voce poi cambiata su suggerimento degli stessi utenti.

WhatsApp ha poi anche precisato che l'impostazione è già da subito utilizzabile da un ristretto numero di utenti, ma verrà resa disponibile a tutti nei prossimi giorni. Anche se questa è una comunicazione ufficiale, le ultime settimane sono state ricche di indiscrezioni sulle prossime nuove caratteristiche di WhatsApp. A poco distanza, il sito WaBetaInfo ha infatti rivelato l’arrivo in futuro dei messaggi che si autodistruggono dopo un determinato lasso di tempo e la modalità scura anche per l’app di messaggistica.

