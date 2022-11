FINALMENTE UNA PATATA AL GUSTO DI... PATATA! - VOLETE FARE UN REGALO AI VOSTRI AMICI IN ASTINENZA? SONO APPENA SBARCATE IN ITALIA LE CHIPS AL GUSTO "PUSSY". LE PRODUCE E DISTRIBUISCE LA "CHAZZ" E SI POSSONO ORDINARE COMODAMENTE ONLINE SUL SITO DI "DAVE'S AMERICAN FOOD": "SAPPIAMO BENE QUELLO CHE TI STAI CHIEDENDO: SANNO DAVVERO DI FICA? GLI INGREDIENTI INCLUDONO PANNA ACIDA, AGLIO E CIPOLLA" - UNICO NEO? IL PREZZO NON PROPRIO ECONOMICO: COSTANO... - VIDEO

LE PATATINE AL GUSTO DI FICA

Da https://www.davesamericanfood.com/

patatine al gusto di fica 2

Il mondo degli snack è sconfinato e si possono trovare in giro i gusti più assurdi, ma avevi mai assaggiato il gusto Pus*y (si è proprio Pussy!)? L’idea è venuta in mente a questo brand lituano, che ha lanciato sul mercato il prodotto più irriverente che ci sia, ovvero le patatine al gusto di vagina. Ed è anche in ottima compagnia, con una serie di gusti sopra le righe e tutti dai sapori decisi, introvabili in Italia.

Come si fa a ricreare il gusto dell’organo riproduttivo femminile in una confezione di patatine? Secondo quelli di Chazz, dopo una serie di ricerche e dibattiti sulla percezione di varie persone, sia maschi che femmine, a cui è stato chiesto a quale sapore associassero quello della vulva.

patatine al gusto di fica 6

Il risultato sono queste patatine in edizione limitata che non possono che rimanere impresse, sia per il packaging che per il loro contenuto. Sappiamo bene quello che ti stai chiedendo: queste patatine sanno davvero di fi*a? (ok si abbiamo ricensurato fica). Gli ingredienti includono panna acida, aglio e cipolla, se hai abbastanza curiosità e coraggio assaggiale e dicci se la risposta è sì. Quel che è certo, è che ti lasceranno un sapore particolare in bocca.

Dago-post scriptum

Ok, ma quanto costano le "pussy-chips"? il prezzo non è proprio economico, diciamo: 7,90 euro al pacchetto. Una vagina vera, invece, non ha prezzo...

LE PATATINE AL GUSTO "PUSSY" SI COMPRANO QUI:

https://www.davesamericanfood.com/prodotto/chazz-potato-chips-pussy-flavour/

patatine al gusto di fica 3 patatine al gusto di fica 7 patatine al gusto di fica 5 patatine al gusto di fica 1