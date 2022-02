FINALMENTE UN PO’ DI PULIZIA NELLA POLIZIA - SI È DIMESSA CRESSIDA DICK, LA PRIMA COMANDANTE DONNA DELLA STORIA DI SCOTLAND YARD. LA NOTIZIA È ARRIVATA A SORPRESA, NON TANTO PERCHÉ NON FOSSE NELL’ARIA, QUANTO PERCHÉ APPENA IERI POMERIGGIO AVEVA SMENTITO LE VOCI CHE LA DAVANO IN USCITA - MA GLI SCANDALI ERANO TROPPI PER POTER CONTINUARE A FAR FINTA DI NIENTE: IL RAPPORTO SUL RAZZISMO E LA DISCRIMINAZIONE E LA TERRIBILE VICENDA DELLO STUPRO E DELL’UCCISIONE DI SARAH EVERARD… - VIDEO

Da "il Giornale"

cressida dick sadiq khan

Aveva smentito categoricamente le voci che la volevano in uscita già ieri pomeriggio, poi in serata l'annuncio ufficiale e definitivo, anche se probabilmente non proprio frutto di una mossa spontanea ma di una serie di pressioni ormai insostenibili.

Cressida Dick, prima comandante donna della storia di Scotland Yard, il dipartimento di polizia di Londra con competenze nazionali su alcuni dossier investigativi importanti, ha annunciato ieri sera le proprie dimissioni.

cressida dick

Si tratta di un gesto a sorpresa, seguito alle polemiche di una serie di scandali che avevano coinvolto il corpo di polizia, sulla scia di un rapporto che ha messo in evidenza razzismo, misoginia e omofobia (emerse da una serie di messaggi scambiati tra agenti) e discriminazione da parte dei poliziotti della Metropolitan Police della capitale britannica, uno dei quali si è macchiato dello stupro e dell'uccisione della giovane Sarah Everard, un omicidio che ha shockato il Regno Unito.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, le aveva dato un ultimatum perché avviasse una riforma interna ma Dick ieri ha dichiarato di non avere «altra scelta che dimettersi». Khano «non ha più sufficiente fiducia nella mia leadership», ha spiegato Cressida Dick. Nel suo messaggio di saluto, l'ex regina di Scotland Yard ha ricordato le sfide e i successi degli ultimi anni.

sarah everard

«Ci sono state molte chiamate difficili. E tante sfide. Gli attentati terroristici del 2017, l'incendio di Grenfell, le proteste difficili, la pandemia, l'omicidio di ufficiali in servizio. Sono incredibilmente orgoglioso della mia squadra e di tutto ciò che hanno ottenuto».

A proposito del caso Everard: «L’omicidio di Sarah e molti altri casi terribili di recente, lo so, hanno danneggiato la fiducia in questo fantastico servizio di polizia. C'è molto da fare e so che la Metropolitan Police ha rivolto tutta la sua attenzione alla ricostruzione della fiducia e della fiducia del pubblico.

wayne couzens arrestato

Per questo motivo sono molto ottimista sul futuro della Met e di Londra». Il sindaco Khan ha spiegato di aver «chiarito la scorsa settimana al commissario della polizia metropolitana l'entità del cambiamento che ritengo sia urgentemente necessario per ricostruire la fiducia dei londinesi nel Met e per sradicare il razzismo e il sessismo, l'omofobia, il bullismo, la discriminazione e la misoginia che ancora esiste».

