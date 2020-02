FINALMENTE QUALCOSA UNISCE L’EUROPA: IL CORONAVIRUS! - IN FRANCIA GLI INFETTATI SONO RADDOPPIATI IN UN GIORNO - TRE NUOVI CASI IN GRAN BRETAGNA E LONDRA VALUTA LA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER DUE MESI - TRE INFETTI IN AUSTRIA, IN GERMANIA I MALATI SALGONO A 32 - CINQUE IN SVEZIA E QUATTRO IN NORVEGIA…

Paola Caruso per www.corriere.it

termoscanner aeroporto 8

Il Coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo (in Nigeria c’è un contagiato) e in Europa, spingendo molti Paesi ad adottare restrizioni e divieti di ingresso ai viaggiatori che arrivano dai luoghi dove ci sono contagiati. In Francia in 24 ore si è passati da 18 a 39 casi e gli esperti temono che la situazione possa diventare simile a quella italiana, alimentata da focolai interni. L’ultimo caso riguarda una donna di Nizza rientrata da Milano, come ha comunicato il sindaco della città via Twitter. Le misure di emergenza sono in atto: un deputato francese di ritorno dalla Cina, sospettato di aver contratto il virus, è stata invitato a fare la quarantena di 14 giorni, anche se al momento non risulta contaminato.

Regno Unito

termoscanner aeroporto 3

Tre nuovi casi in un giorno sono stati individuati nel Regno Unito, facendo salire a 16 il numero totale di persone infettate. Per contenere il contagio nel Paese il governo sta valutando diverse misure nel piano di emergenza, incluso il divieto di riunioni pubbliche. Prima di tutto si valuta la chiusura delle scuole che potrebbe essere di otto settimane, ossia due mesi (la scuola di Buxton dove si è scoperto un caso è già chiusa), e poi c’è da decidere sulla sospensione di partite di calcio, concerti, e festival. Potrebbe essere rimandata anche la maratona di Londra, come tutti gli altri eventi sportivi.

Germania

termoscanner aeroporto 2

Un nuovo caso anche ad Amburgo in Germania. Si tratta di un uomo che lavora nel reparto di pediatria dell’ospedale universitario della città, nel distretto di Eppendorf. Al 27 febbraio i malati nel Paese risultano essere 32. Di questi, la maggior parte si trova in Renania settentrionale-Vesfalia, come scrive il quotidiano «Bild».

Austria

Altri tre casi sono stati confermati a Vienna: si tratta di due austriaci, marito e moglie, che sono rientrata da poco da una vacanza in Italia del Nord. e di un uomo di 72 anni ricoverato da dieci giorni in ospedale in condizioni gravi che non ha viaggiato all’estero. Anche i due figli della coppia infettata manifestano sintomi, ma ancora non sono disponibili i risultati dei test effettuati sui due bambini, come riferisce l’agenzia Apa.

Olanda

In Olanda si hanno notizie di un caso di contagio. Si tratta di una persona a Tilburg, nel Sud, che era rientrata da poco dal Nord Italia.

Spagna

termoscanner aeroporto 4

Il totale sono 24 i contagiati in Spagna, anche se due malati sono già stati dimessi essendo in buone condizioni. Di questi, un uomo di 77 anni ricoverato a Madrid risulta essere grave. Restano in quarantena 22 persone, tra cui 4 a Tenerife, 4 in Madrid, 3 a Barcellona, 8 nella regione di Valencia.

Svezia e Norvegia

In Svezia i casi salgono a cinque. Tre si sono registrati nella parte occidentale del Paese: due casi sono persone collegate all’uomo risultato positivo giovedì, primo caso in Svezia, dopo essere rientrato dall’Italia settentrionale. Un’altra donna, ricoverata ad Uppsala, avrebbe contratto l’infezione in Germania. Ed una quinta, ricoverata a Stoccolma, è stata recentemente in Iran. Anche la vicina Norvegia oggi registra tre casi, due collegati all’Italia ed uno all’Iran. In totale i casi di coronavirus nel Paese sono quattro.

termoscanner aeroporto 7

Bielorussia

La Bielorussia ha un caso. È uno studente iraniano rientrato la settimana scorsa passando per l’Azerbaigian. Questo contagio ha fatto scattare le misure di controllo agli aeroporti per persone che arrivano da Italia, Iran e Corea del Sud, oltre che dalla Cina. I visti di stranieri provenienti dall’Iran sono stati sospesi temporaneamente, mentre dal primo marzo, non potranno entrare in Russia i cittadini stranieri provenienti dalla Corea del Sud, con l’eccezione di alcune categorie come le persone con permesso di residenza in Russia, i membri degli equipaggi degli aerei, i membri di delegazioni ufficiali e i cittadini degli Stati che fanno parte dell’Unione Economica Eurasiatica, ovvero Kazakistan, Bielorussia e Armenia.

termoscanner aeroporto 6

Lituania

Primo caso in Lituania. È una donna tornata da Verona il 24 febbraio e ricoverata in isolamento a Siauliai. È positiva al test, ma non ha febbre né altri sintomi evidenti del virus.

Svizzera

In Svizzera ci sono 15 contagiati. Qui, l’aumento degli infettati ha fatto scattare misure straordinarie: sono vietati gli eventi di ogni tipo che coinvolgano più di mille persone, fino al 15 marzo, di conseguenza il Salone dell’auto di Ginevra (in programma dal 5 al 15 marzo) probabilmente sarà rimandato. Non ci sono, invece, al momento nuovi casi in Croazia (che ne ha tre) e in Romania (uno).