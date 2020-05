FINALMENTE QUALCUNO CHE CI SPIEGA A CHE SERVONO LE MASCHERINE: A FAR “EVADERE” I CARCERATI – SCANDALO ALLA COOK COUNTY JAIL DI CHICAGO DOVE DUE DETENUTI SI SONO SCAMBIATI L’IDENTITÀ: UNO DEI DUE PRIGIONIERI DOVEVA ESSERE RILASCIATO MA, CON LA PROMESSA DI METTERSI IN TASCA MILLE EURO, HA CEDUTO I DOCUMENTI A UN ALTRO CHE È RIUSCITO A GABBARE LA POLIZIA GRAZIE ALLA MASCHERINA… - VIDEO

DAGONEWS

cook county jail 1

Scambio di identità alla Cook County Jail, a Chicago, dove un detenuto è stato rilasciato al posto di un altro grazie all’uso della mascherina: i due carcerati si erano accordati per uno scambio di documenti e per la polizia penitenziaria non è stato facile capire che quello che stavano per rimettere in libertà era un criminale che doveva scontare ancora un lungo periodo in carcere.

jahquez scott

Sabato, Quintin Henderson, 28 anni, avrebbe dovuto essere rilasciato dopo essere finito in carcere per spaccio. Ma con una promessa di mille euro ha ceduto la sua identità e i suoi documenti a Jahquez Scott, 21 anni. Uno scambio di identità favorito dalle mascherine che sono obbligatorie per tutti i carcerati.

quintin henderson

Scott, in carcere per possesso di armi, è riuscito a evadere e solo martedì la polizia si è accorto dello scambio. Nel frattempo Henderson, l’unico detenuto legittimato a uscire di carcere, non lascerà più la sua cella: adesso dovrà rispondere per aver aiutato un altro detenuto a evadere.

cook county jail 3 cook county jail 4 cook county jail 2 cook county jail