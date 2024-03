FINCHE' C'E' "LIFE" C'E' SPERANZA (PER L'EDITORIA) - "LIFE MAGAZINE", LA RIVISTA ENTRATA NELLA STORIA DEL GIORNALISMO CON SERVIZI COME QUELLO DI FRANK CAPA SULLO SBARCO IN NORMANDIA, RIAPRE I BATTENTI DOPO LA CHIUSURA NEL 2007 - LE QUOTE DEL MAGAZINE SONO STATE RILEVATE DALLA MODELLA KARLIE KLOSS E DAL MARITO, JOSHUA KUSHNER (FRATELLO DEL GENERO DI DONALD TRUMP, JARED), CHE HANNO ANNUNCIATO UNA NUOVA VERSIONE CARTACEA E DIGITALE...

1. 'LIFE' TORNA IN EDICOLA GRAZIE ALLA MODELLA KARLIE KLOSS

life magazine. 8

(ANSA) - L'iconica rivista americana Life ritornerà in versione cartace e digitale grazie alla modella e imprenditrice Karlie Kloss. Lo ha annunciato l'azienda di cui è amministratore delegato, Bedford Media, spiegando di aver concluso un accordo con la casa editrice Dotdash Meredith per rilanciare il magazine. L'importo della transazione non è stato rivelato, né la data del ritorno di 'Life'. "Josh e io siamo onorati di portare avanti al sua eredità", ha scritto Kloss su Instagram citando il marito, l'investitore Joshua Kushner, fratello del genero di Donald Trump, Jared.

karlie kloss joshua kushner 4

Creata nel 1883, acquistata e trasformata nel 1936, la rivista è stata a lungo un fiore all'occhiello del fotogiornalismo, pubblicando i lavori di Robert Capa, Alfred Eisenstaedt e Margaret Bourke-White. Dalle star del cinema alle guerre, Life ha raccontato decenni di storia ma poi è andata sempre più in declino fino a sopravvivere soltanto attraverso i suoi archivi digitali. In base all'accordo con Bedford Media, che di recente ha acquisito la rivista di moda i-D, Dotdash Meredith "continuerà a possedere tutti i diritti sugli archivi fotografici e sui contenuti di Life, che risalgono agli anni '30".

2. RITORNA IL MITICO “LIFE” C’È ANCORA VITA PER I GIORNALI DI CARTA

Estratto dell'articolo di Alessandro Dell’Orto per “Libero quotidiano”

life magazine. 2

Ha illustrato e documentato lo sbarco in Normandia- grazie a Robert Capa, […] e poi la guerra in Vietnam e l’allunaggio, ha mostrato per la prima volta “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway e raccontato Marilyn Monroe, i Kennedy, Liz Taylor e Sophia Loren. Eppure, pur essendo il più grande settimanale del mondo che ai tempi d’oro è arrivato a vendere più di 13 milioni di copie, si era dovuto arrendere alla crisi e l’aveva annunciato con due righe scritte dall’amministratrice delegata del gruppo Time, Ann Moore: «Sono spiacente di annunciarvi che non produrremo più Life Magazine, dal numero del 20 aprile 2007».

life magazine. 3

Ma ora, a distanza di 17 anni […] la storica rivista sta per rinascere e tutto sommato questa è una notizia che, oltre a onorare e rilanciare un simbolo del XX secolo, dà anche speranze al settore dell’editoria cartacea, sempre più in affanno. E lo fa- come per dimostrare che il futuro può integrarsi con il passato, grazie all’intelligenza artificiale.

karlie kloss joshua kushner.

Già, perché a rilevare l’iconico magazine, […] sarà la coppia Kushner-Kloss, che ha trovato l’accordo con IAC/InterActiveCorp (colosso mediatico americano di Barry Diller). Il Kushner in questione è Joshua, uomo d’affari e fratello di Jared (marito di Ivanka Trump), a capo di Thrive Capital, uno dei maggiori investitori in OpenAI; Kloss è sua moglie Karlie, imprenditrice e modella. […]

Kushner si sarebbe rivolto a Diller per informarsi sul magazine circa otto mesi fa. La sua idea è che la rivista possa essere resuscitata in formato cartaceo e online, così come in interazioni con eventi e collaborazioni con marchi e studi importanti. […] Nato nel 1883 come rivista umoristica che trattava argomenti di interesse generale, Life dal 1936, grazie all’intuizione di Henry Luce (fondatore di Time), ha fatto il salto di qualità: non solo un semplice magazine, ma qualcosa di magico capace di comunicare, istruire e far sognare.

life magazine. 4

Negli anni in cui non esisteva ancora la televisione e giornali e radio erano gli unici strumenti di informazione, Life mostrava le immagini degli avvenimenti e i volti dei personaggi di cui la gente aveva solo sentito parlare. E lo faceva con qualità e precisione.

life magazine. 6

Il magazine era una parte centrale della cultura americana, ma la sua popolarità ha iniziato a barcollare dopo gli anni Settanta, quando la rivista si è ridotta in gran parte a letture leggere e notizie su vip e celebrità e, parallelamente, è stata messa in crisi da ciò che ora consideriamo “vecchio”, cioè il televisore. Life, da quel momento, ha iniziato a soffrire: è stato chiuso dal 1972 al 1978, ha riaperto come mensile, nel 2000 ha chiuso di nuovo per poi ritornare nel 2004 come settimanale allegato gratuitamente a circa 130 quotidiani e dire addio all’edicola definitivamente nel 2007. Ma ora ecco il grande ritorno: “Life” torna in vita.

life magazine. 1 life magazine. 5 HITLER E MUSSOLINI A COLORI VISITA A MONACO DI BAVIERA FOTO DI HUGO JAEGER PER LIFE MAGAZINE NOTTE A MONACO FOTO DI HUGO JAEGER PER LIFE MAGAZINE HITLER A COLORI FOTO DI HUGO JAEGER PER LIFE MAGAZINE HITLER E MUSSOLINI A COLORI FOTO DI HUGO JAEGER PER LIFE MAGAZINE HITLER E MUSSOLINI A COLORI FOTO DI HUGO JAEGER PER LIFE MAGAZINE HITLER E MUSSOLINI A COLORI FOTO DI HUGO JAEGER PER LIFE MAGAZINE Clarence Coles Phillips for Life Magazine, 1927 NEVILLE CHAMBERLAIN E HITLER FOTO DI HUGO JAEGER PER LIFE MAGAZINE francoise sagan life magazine karlie kloss joshua kushner 3 life magazine. 8 karlie kloss joshua kushner 2 karlie kloss joshua kushner 1 life magazine. 7