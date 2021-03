21 mar 2021 12:30

FINCHE' LA BARCA VOLA - AL LARGO DELLA GRAN BRETAGNA E' STATA AVVISTATA UNA NAVE GALLEGGIANTE A MEZZ'ARIA DAVANTI ALLA COSTA DI BOURNEMOUTH - FOTOMONTAGGIO? ASSOLUTAMENTE NO! E' UN EFFETTO OTTICO IN GRADO DI MANDARE IN PAPPA IL CERVELLO VISTO CHE...