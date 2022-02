FINCHE' MORTE NON CI SEPARI – UNA 85ENNE DI TREVIGLIO, IN PROVINCIA DI BERGAMO, È STATA TROVATA MORTA SULLA TOMBA DEL MARITO NEL GIORNO DI SAN VALENTINO: DA 40 ANNI LA DONNA PORTAVA I FIORI SULLA TOMBA DEL PADRE DEI SUOI SETTE FIGLI E SI ERA TRASFERITA VICINO AL CIMITERO PER POTER ANDARE TUTTI I GIORNI A TROVARLO – DAI PRIMI ACCERTAMENTI PARE CHE LA DONNA SIA MORTA PER…

Stroncata da un attacco di cuore, il giorno di San Valentino, sulla tomba del marito, dove era andata a portare fiori per la ricorrenza del 14 febbraio . Infarto fatale per Erminia Dossi, una signora di 85 anni, originaria di Fara d’Adda, ma residente a Treviglio, nella Bassa Bergamasca. L’anziana, tutti i giorni da molti anni, faceva visita al coniuge, Giacomo Bonacina, con cui aveva condiviso gli anni più belli e aveva avuto sette figli. Un legame molto forte, anche se l’uomo era scomparso quarant’anni fa.

E, proprio per sentirlo vicino, la donna aveva scelto di abitare poco lontano dal cimitero, in un condominio in via Beato Angelico. Nel giorno che celebra gli innamorati, Erminia Dossi non poteva certo far mancare un mazzo di fiori sulla lapide del consorte. Così, poco dopo le 13, la donna è stata trovata riversa sulla tomba del marito, ormai priva di vita.

Dai primi accertamenti medici, la causa della morte dell’anziana sarebbe appunto un infarto. Immediato l’allarme al 112, che ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Treviglio. L’intervento dei sanitari, purtroppo, è stato inutile e per la donna non c’è stato nulla da fare. Al cimitero cittadino è intervenuta anche una pattuglia del Commissariato di Treviglio per i rilievi in cui viveva. Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 10.30.

