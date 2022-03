2 mar 2022 13:38

FINCHÉ LA BARCA VA, NON SANZIONARE - PER EVITARE I SEQUESTRI, I MILIARDARI RUSSI SALPANO CON I LORO YACHT. IL PRIMO A MUOVERE IL SUO BARCHINO È STATO LO STESSO PUTIN, CHE DUE SETTIMANE PRIMA DELL’INVASIONE DELL’UCRAINA HA FATTO SPOSTARE IL SUO BARCHINO DI 80 METRI, “GRACEFUL”, DA AMBURGO A KALININGRAD. GLI HACKER DI ANONYMOUS SONO ENTRATI NEL PORTALE VESSELTRACER, DOVE SONO TRACCIATE LE IMBARCAZIONI DI TUTTO IL MONDO, E L’HANNO RIBATTEZZATO “FCKPTN” (FUCK PUTIN), SOSTITUENDO LA DESTINAZIONE CON “HELL” (INFERNO). CHISSÀ COME TREMA “MAD VLAD”