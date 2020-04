FINCHÉ CORONAVIRUS NON CI SEPARI - A NEW YORK CI SI PUÒ SPOSARE VIRTUALMENTE OGNUNO A CASA PROPRIA: LO DICE UN'ORDINANZA IL GOVERNATORE DELLO STATO ANDREW CUOMO, SUBITO DOPO AVERE ESTESO LE MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE FINO AL 15 MAGGIO - DA ORA IN POI GLI ABITANTI DELLO STATO POSSONO COMPILARE ONLINE LA BUROCRAZIA NUZIALE E POSSONO DIRE “SÌ LO VOGLIO” IN NOZZE OFFICIATE A DISTANZA TRAMITE VIDEOCHAT…

Irene Soave per il “Corriere della Sera”

matrimonio a distanza coronavirus

A New York ci si può sposare virtualmente, e ognuno a casa propria: lo ha decretato sabato in un' ordinanza il governatore dello Stato Andrew Cuomo, subito dopo avere esteso le misure di distanziamento sociale fino al 15 maggio.

Da ora in poi - e fino almeno alla fine del lockdown, poi chissà - gli abitanti dello stato possono compilare online la burocrazia nuziale, dai permessi al certificato di matrimonio; e soprattutto possono dire «sì lo voglio» in nozze officiate a distanza tramite videochat, che avranno valore legale.

matrimonio a distanza coronavirus 2

La cerimonia si può aprire a più invitati, che «partecipano» in videochat anche loro. Niente bomboniere, ricevimento, damigelle; naturalmente, niente luna di miele (il 93% dell' umanità al momento non può viaggiare). Se non è romantica, la svolta è certo pratica: lo spirito dell' ordinanza è snellire il lavoro delle anagrafi e non far perdere tempo ai tanti che si sposano per unire due polizze sanitarie, ed evitarsi un tracollo finanziario in caso di contagio multiplo.

matrimonio a distanza coronavirus 3

«Non avete più scuse per non sposarvi», ha riso nel suo briefing settimanale il governatore Cuomo - che nella sola New York è alle prese con 14 mila morti di Covid-19 - e spiritose sono state, su Twitter, anche le risposte: «Mi interessa di più il divorzio, da quando siamo chiusi dentro», scrive (ritwittato duemila volte) tale @Alexandros85. «Adesso, goverrnatore, aiutami a trovare un marito non str... Sai, chiusa a casa non è facile», scrive un' altra: 1.200 retweet, e sotto varie proposte pubbliche dall' aria prezzolata.

matrimonio a distanza coronavirus 1

Anche gli Emirati Arabi hanno introdotto la possibilità di sposarsi virtualmente. Per il resto, nel resto del mondo non sempre hanno valore legale i tanti «matrimoni Zoom» che alcune coppie che volevano sposarsi fra marzo e maggio nel mondo - solo in Italia sarebbero 16 mila per l' osservatorio Matrimonio.com, ma il decreto «Cura Italia» ha sospeso le cerimonie - hanno inventato.

amore ai tempi del coronavirus 1

Su Instagram l' hashtag #zoomWedding, cioè «matrimonio su Zoom», ha centinaia di occorrenze. Ci sono tra queste anche cerimonie vere a cui partecipano solo sposi e officiante, e gli amici assistono su Zoom. Almeno, twitta qualche single sollevata, ci si risparmia il rito del lancio del bouquet.

amore ai tempi del coronavirus 3 amore ai tempi del coronavirus 2