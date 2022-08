FINCHÉ DURA FA VERDURA - MEGHAN MARKLE MANDA UN PIZZINO AI REALI E LI INFORMA DI AVER MAGICAMENTE RITROVATO AL "FROGMORE HOUSE" I DIARI SCRITTI NEI “TREMENDI” MESI CHE HA VISSUTO IN GRAN BRETAGNA: “TORNI INDIETRO, APRI I CASSETTI E DICI, OH MIO DIO. QUESTO È QUELLO CHE SCRIVEVO NEL MIO DIARIO, QUANDO ERO LÌ” – OVVIAMENTE NON SARÀ DIFFICILE TROVARE UN EDITORE CHE VUOLE PUBBLICARE LE PAGINE AL VETRIOLO. UN’ALTRA OCCASIONE GHIOTTA PER FARE SOLDI...

(…) la duchessa di Sussex ha anche rivelato di aver ritrovato per caso i suoi diari personali al Frogmore House quando, nel giugno scorso, lei e Harry sono tornati a Londra in occasione del Giubileo della regina. Meghan non vi tornava dal 2020, ovvero da quando lei e Harry avevano detto addio ai doveri reali per trasferirsi a vivere negli Usa. Mentre inscatolava alcuni suoi effetti personali, si è imbattuta in questi scritti: "Torni indietro, apri i cassetti e dici, oh mio Dio. Questo è quello che scrivevo nel mio diario, quando ero lì?'.

Le note risalgono al periodo in cui lei e Harry lavoravano attivamente per la monarchia in veste di reali senior e potrebbero contenere descrizioni ricche di dettagli della vita privata dei duchi e del resto della famiglia reale, ma soprattutto i pensieri della duchessa, che in conclusione della citata intervista consegna alla giornalista una frase che suona quasi come una minaccia: "Penso che il perdono sia davvero importante. Ci vuole molta più energia a non perdonare. Ma ci vuole un grande sforzo per farlo. Avrò molto da dire, finché non lo avrò fatto".

La pubblicazione dei diari di Meghan è un'eventualità non remota, visto che la duchessa non ha "firmato alcun accordo che le impedisca di parlare".

È attesa per l'autunno la pubblicazione dell'autobiografia del principe Harry e non è escluso che anche Meghan voglia scrivere un libro a propria firma sulla sua breve esperienza di vita da reale per raccontare la sua versione dei fatti, travisata - a suo dire - dai tabloid britannici. In merito per esempio alla ristrutturazione del Frogmore House, dove i diari sono stati custoditi fino a due mesi fa, Meghan ha detto che tutto ciò che è stato scritto sulla stampa è falso: non ci sono mai state né una palestra per lo yoga, né una vasca da bagno d'oro o di rame e nemmeno un'ala speciale destinata a ospitare sua madre, Doria.

Il biografo Andrew Morton ha saputo da una fonte vicina alla coppia che Meghan desidera che "le persone capiscano finalmente che enorme angoscia, che tormento abbia stoicamente dovuto sopportare". (…)

