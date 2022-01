FINCHÉ DURA FA VERDURA – DOPO ESSERE RIUSCITI A VENDERE IL GHIACCIO AGLI ESCHIMESI, I MANESKIN SI GUARDANO BENE DAL TORNARE IN ITALIA E CONTINUANO IL LORO TOUR NEGLI USA DOVE VENGONO VENERATI: L’ULTIMA USCITA È STATA AL “SATURDAY NIGHT LIVE” DOVE I QUATTRO SI SONO ESIBITI PER L’ENNESIMA VOLTA CON “BEGGIN” – SOLITE AMMICCATINE, SOLITI RIFERIMENTI SESSUALI DI DAMIANO. INSOMMA LA SOLITA PAPPA… - VIDEO

? | Måneskin setting the SNL stage on fire with "I WANNA BE YOUR SLAVE". ?



1/2 pic.twitter.com/jOLJuxRbRm — MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) January 23, 2022

Da www.liberoquotdiano.it

i maneskin al saturday night live 10

I Maneskin sono diventati ormai un fenomeno internazionale. A sancirne l’ascesa definitiva sono stati gli Stati Uniti, dove la band romana si sta facendo sempre più un nome. L’ultima uscita americana è stata quella al Saturday Night Live, uno degli show più amati e popolari della tv a stelle e strisce: i Maneskin si sono esibiti sabato 22 gennaio per inaugurare la nuova stagione, partita su Nbc.

i maneskin al saturday night live 9

Non è neanche stata necessaria alcuna presentazione, ormai tutti conoscono Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan: si sono presentati in pedana con “Beggin’”, la cover dei Four Season divenuta disco di platino dopo aver venduto oltre un milione di copie negli Stati Uniti, poi nel finale si sono esibiti con “I Wanna Be Your Slave”, con il pubblico in studio che si è fatto facilmente travolgere dall’entusiasmo. Anche perché i Maneskin hanno dato spettacolo come al solito.

i maneskin al saturday night live 8

Come scrive il Corriere della Sera, Damiano “ha giocato come sempre con gli ammiccamenti e l’ambiguità sessuale”, mandando fuori di testa tutti i fan suoi e della rock band in generale. Insomma, un’altra serata di gloria per i quattro ragazzi romani, che hanno aperto la stagione di un programma satirico che ospita soltanto grandi stelle in campo musicale: basti pensare che nella puntata della prossima settimana ci sarà Kate Perry, icona mondiale indiscussa.

i maneskin al saturday night live 3 i maneskin al saturday night live 11 i maneskin al saturday night live 6 i maneskin al saturday night live 2 i maneskin al saturday night live 13 i maneskin al saturday night live 4 i maneskin al saturday night live 12 i maneskin al saturday night live 7 i maneskin al saturday night live 5 i maneskin al saturday night live 1