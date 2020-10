FINCHÉ DURA, FAI FATTURA - INDAGATI A NAPOLI I PATRON DELLA TRASMISSIONE “MADE IN SUD”, FERDINANDO MORMONE E MARIO ESPOSITO: NEL MIRINO C’È L’ACQUISIZIONE DEL TEATRO CILEA DI NAPOLI - SI SAREBBERO PROCURATI IL DENARO PER RILEVARE LE QUOTE ATTRAVERSO L’EMISSIONE E L’UTILIZZO DI FATTURE FALSE - LA GUARDIA DI FINANZA HA PERQUISITO 8 PERSONE

ferdinando mormone e mario esposito teatro cilea

(ANSA) - Attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture false si sarebbero procurati il denaro per rilevare le quote della società Teatro Cilea srl, che gestisce il noto teatro napoletano del Vomero: il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli sta eseguendo otto decreti di perquisizioni disposti dalla Procura di Napoli a carico di altrettante persone che lavorano nel settore della produzione di spettacoli teatrali e televisivi tra le quali figurano anche i noti imprenditori Ferdinando Mormone e Mario Esposito, ritenuti i patron della trasmissione televisiva "Made in Sud".

