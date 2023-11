26 nov 2023 10:30

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI – STRAGE A UN MATRIMONIO IN THAILANDIA: LO SPOSO, UN EX GUARDIA FORESTALE DI 29 ANNI, HA UCCISO LA NEO-MOGLIE E ALTRE TRE PERSONE DURANTE IL RICEVIMENTO. POI, SI È PUNTATO LA PISTOLA ALLA TESTA E SI È UCCISO – L’UOMO, RIMASTO DISABILE DOPO UN INFORTUNIO SUL LAVORO, SI È ASSENTATO BREVEMENTE DALLA FESTA, HA PRESO L’ARMA CHE AVEVA IN AUTO E HA APERTO IL FUOCO…