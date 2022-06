15 giu 2022 20:03

FINCHÉ C’È COVID, C’È SPERANZA – IL MINISTRO DELLA SALUTE È RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS PROPRIO NEL GIORNO IN CUI SI DISCUTE DELL’ARCHIVIAZIONE DELLE MASCHERINE! – I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE RIMARRANNO OBBLIGATORI NEGLI AUTOBUS, MA NON NEGLI AEREI. UNA VERA GENIALATA, CONSIDERANDO CHE IN VOLO CI PASSIAMO ORE, CON ZERO DISTANZIAMENTO E NESSUNA POSSIBILITÀ DI FAR CIRCOLARE L’ARIA…