5 lug 2020 11:10

FINCHÉ ONDA NON CI SEPARI – PAURA PER UNA COPPIA DI SPOSINI CHE POSAVA SU UNO SCOGLIO A LAGUNA BEACH, IN CALIFORNIA: MENTRE I DUE SI PREPARAVANO PER LO SCATTO UN’ONDA LI HA TRAVOLTI E LI HA PORTATI A LARGO – I DUE SE LA SONO VISTA BRUTTA, MA SONO STATI PORTATI IN SALVO DA BAGNINI E VIGILI DEL FUOCO… - VIDEO