FINCHÉ QUARANTENA NON CI SEPARI – SIAMO ANCORA IN PIENA EMERGENZA CORONAVIRUS, MA GIÀ IN CINA SI CONTANO LE PRIME COPPIE SCOPPIATE A CAUSA DELLA CONVIVENZA FORZATA: NEL PAESE È BOOM DI DIVORZI E IN ALCUNI DISTRETTI SI REGISTRANO INTASAMENTI AGLI SPORTELLI CHE SI OCCUPANO DELLE PRATICHE DI SEPARAZIONE – GESTIONE FAMILIARE, SPAZI DA CONDIVIDERE, ORGANIZZAZIONE PER LO SMART WORKING E I FIGLI HANNO RESO LA VITA IMPOSSIBILE A TANTI CHE…

Da "www.primocanale.it"

divorzio 3

Fra le conseguenze del coronavirus ce n’è una che forse non di si aspettava: dopo il periodo di quarantena, ora in Cina è boom di divorzi. Secondo quanto riporta il quotidiano Global Times, le richieste di scioglimento dei matrimoni sono in forte crescita, al punto che a Xi’an e in altri distretti del Paese si registrano sportelli intasati di pratiche e di persone in attesa di separazione e divorzio.

Il perché? Prima di tutto perché in ogni caso le persone che avevano già in mente di divorziare hanno dovuto far passare il periodo di chiusura degli uffici, che ora sono quindi particolarmente sotto pressione.

coronavirus

Ma si avanza anche l’ipotesi che la convivenza forzata in casa per settimane abbia minato molti rapporti e molte famiglie. L’estrema esperienza della crisi da virus ha messo a dura prova le coppie, che non si erano mai trovate di fronte a qualcosa del genere, costrette alla 'sopravvivere' fianco a fianco 24 ore su 24.

divorzio 5

La gestione familiare, gli spazi da condividere, l’organizzazione per lo smart working e per recuperare il cibo, le altre emergenze e le lunghe giornate nelle quattro mura domestiche hanno lavorato contro chi era forse già un po’ a rischio.

emergenza coronavirus bacio a rischio contagio

Che ora, appena si può riaffacciare la testa fuori casa, decide di porre fine a una relazione. In Italia stiamo vivendo una situazione paragonabile a quella di chiusura che abbiamo visto in Cina: faremo anche noi questo tipo di conti più avanti?

divorzio conto corrente cointestato divorzio 2 divorzio 1 divorzio 4