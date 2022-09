5 set 2022 18:05

ALLA FINE C'E' CHI HA INGOIATO SOLO POLVERE - FESTA ROVINATA PER MILIARDARI ED “HAPPY FEW” CHE SI SONO DATI APPUNTAMENTO AL "BURNING MAN": IL MEGA RADUNO È STATO INVESTITO DA UNA TEMPESTA DI SABBIA CHE HA PORTATO MOLTA GENTE A LASCIARE IL FESTIVAL DEL NEVADA IN ANTICIPO, RINUNCIANDO ALL’EVENTO DI CHIUSURA. MA NON TUTTI HANNO DESISTITO: C’È CHI HA SFIDATO LA POLVERE E LE TEMPERATURE PROIBITIVE PER GODERSI LE ULTIME ORGE E… - VIDEO