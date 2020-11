LA FINE DEL CONTRATTO - INIZIANO LE MANOVRE DI ALLONTANAMENTO DI MELANIA DA DONALD TRUMP? ALLA CERIMONIA DEL “VETERANS DAY” LA FIRST LADY IN USCITA SI È PRESENTATA A BRACCETTO CON UN MILITARE MENTRE L'EX PRESIDENTE, CON UN VOLTO CUPO, CAMMINAVA DA SOLO A METRI DI DISTANZA - SECONDO I BEN INFORMATI MELANIA STA CONTANDO I GIORNI PER SFALCULARE IL MARITO E AVREBBE GIÀ PREPARATO LE VALIGIE PER… -VIDEO

Ci si è messo anche il tempo a guastare la prima uscita pubblica di Donald e Melania Trump dalla sconfitta alle elezioni presidenziali. In occasione del Veterans Day, il presidente uscente ha reso omaggio ai veterani militari americani. Trump ha visitato la Tomba del Milite Ignoto al Cimitero Nazionale di Arlington, in Virginia.

Sotto la pioggia battente Donald Trump si è soffermato qualche minuto davanti a una maestosa corona di fiori per il suo tributo alle forze armate degli Stati Uniti. Al suo fianco la moglie Melania Trump. “Al suo fianco” si fa per dire. La First Lady infatti è arrivata a braccetto con un militare. Il giovane in divisa ha accompagnato Melania in giro per il cimitero. Donald, a debita distanza, guardava con aria cupa. Certo, il Veterans Day non è certo una celebrazione leggera. Se ci aggiungiamo anche la sconfitta elettorale a favore di Joe Biden, che Trump non ha ancora riconosciuto, possiamo concludere che

questi non debbano essere giorni felici per il tycoon.

Come se non bastasse, si fanno insistenti le voci che vogliono Melania Trump a un passo dal divorzio dal marito. Secondo i ben informati infatti la First Lady starebbe contando i giorni che la separano dalla fine del mandato presidenziale per dare il ben servito a Donald. Avrebbe già fatto le valigie, pronta per tornare a New York e dire addio a Trump, dopo 16 anni al suo fianco. Che si sia presentata al braccio del prestante militare invece che di suo marito non è che una conferma del gossip.

Per quanto riguarda il look, Melania Trump era splendida in un cappotto di Dolce&Gabbana (1.750,00). L’elegante modello in grisaglia con profili in passamaneria a contrasto e ampio collo con revers, è perfettamente adatto all’evento austero. Ancora una volta, come già accaduto in Florida quando si è recata (in Gucci) al seggio a votare, la First Lady non indossava la mascherina di protezione. Infine, non ci sono scatti che mostrano con chiarezza cosa avesse ai piedi, probabilmente le sue irrinunciabili pump tacco 12 di Christian Louboutin o Manolo Blahnik. Per scappare il più in fretta possibile dalla Casa Bianca però a Melania converrebbe indossare un paio di comode sneakers

